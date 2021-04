'Home and Away': week 14 (2021) - PREVIEW

Even wegdromen naar warme en zonnige oorden is altijd een goed idee. En dat lukt aardig goed bij je dagelijkse portie van 'Home and Away' op VTM 2. Al is het ook niet altijd rozengeur en maneschijn in Summer Bay. Benieuwd naar wat er komen gaat? Lees snel de preview!

Maandag 5 april 2021 - aflevering 7356

Ziggy en Leah proberen Maggie te overtuigen om Ben nog een laatste kans te geven. Hij besluit zich volledig open te stellen en Maggie de waarheid te vertellen over zijn gevoelens omtrent haar affaire met Marco. Marilyn bereidt zich voor op de terugkeer van John. Alf maakt zich zorgen wanneer ze vervolgens besluit om minder te gaan werken zodat ze voltijds voor John kan zorgen. Jasmine betrekt Tori steeds minder bij beslissingen omtrent Grace.

Dinsdag 6 april 2021 - aflevering 7357

Ben en Maggie nemen een beslissing over hun toekomst en hun huwelijk. Dean heeft een verrassing voor Ziggy. De leugens van Jasmine dreigen aan het licht te komen wanneer een van de moeders van het forum opduikt in de fitness. John keert terug naar huis. Woensdag 7 april 2021 - aflevering 7358

Justin polst bij Colby hoe ver het onderzoek staat naar de inbraak in de Diner. Colby focust zich in zijn zoektocht naar de dader nog steeds op de Parata's, maar volgens Dean zit hij compleet op het verkeerde spoor. Maggie en Ben hebben nieuws voor Ziggy. Ryder en Evan genieten van hun tijd samen, maar de gezondheid van Evan gaat zienderogen achteruit. Donderdag 8 april 2021 - aflevering 7359

In zijn onderzoek naar de inbraak in de Diner richt Colby zijn pijlen op Ari. Nikau is getuige van een gespannen ontmoeting tussen Colby en Ari, en licht Tane hierover in. Hij raadt Nikau aan om gebruik te maken van zijn relatie met Bella om meer te weten te komen. Ryder en Evan hebben een emotioneel gesprek. Vrijdag 9 april 2021 - aflevering 7360

Gemma en Mackenzie betrappen Colby terwijl hij het huis van de Parata's doorzoekt op zoek naar bewijsmateriaal van de inbraak. Mackenzie bezorgt Ari een alibi. Tori gaat langs bij John en Marilyn om te kijken hoe ze het stellen en voelt de spanning tussen hen. Nikau begaat een vergissing.