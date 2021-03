'Home and Away': week 13 (2021) - PREVIEW

Even wegdromen naar warme en zonnige oorden is altijd een goed idee. En dat lukt aardig goed bij je dagelijkse portie van 'Home and Away' op VTM 2. Al is het ook niet altijd rozengeur en maneschijn in Summer Bay. Benieuwd naar wat er komen gaat? Lees snel de preview!

Maandag 29 maart 2021 - aflevering 7351

Evan is van slag wanneer hij ontdekt dat Ryder reeds op de hoogte is van zijn gezondheidstoestand. Leah is compleet in shock wanneer Justin haar aantreft in de Diner. Is ze wel sterk genoeg om dit nieuwe trauma te verwerken? Tane probeert te voorkomen dat Nikau van huis wegloopt. Ari voelt dat er iets aan de hand is.

Dinsdag 30 maart 2021 - aflevering 7352

Ryder vreest het ergste wanneer hij Evan nergens kan vinden. Alf treft hem aan in het ziekenhuis, en al snel wordt duidelijk dat hij er slecht aan toe is. Roo, Alf en Ryder stellen Evan vervolgens voor om bij hen in te trekken, maar hij wil Ryder beschermen en vlucht opnieuw weg. Ari beschuldigt Tane van de inbraak. Gemma en Nikau hebben een goed gesprek. Colby zet zijn onderzoek naar de inbraak verder en is met verstomming geslagen wanneer Gemma weigert om haar vingerafdrukken te geven.

Woensdag 31 maart 2021 - aflevering 7353

Evan trekt in bij Roo, Ryder en Alf, maar hij wil niet dat Ryder zijn leven stopzet om voor hem te zorgen. Colby probeert Gemma te overtuigen om alsnog haar vingerafdrukken te geven, maar zij blijft weigeren. Bella viert haar achttiende verjaardag. Ben excuseert zich bij Maggie, maar krijgt een koude douche. Wanneer ze hem vervolgens samen met Gemma ziet, besluit Maggie haar overplaatsing aan te vragen.

Donderdag 1 april 2021 - aflevering 7354

Willow beweegt hemel en aarde om de verjaardag van Bella zo onvergetelijk mogelijk te maken. Ben probeert Maggie duidelijk te maken dat er niets aan de hand is tussen hem en Gemma, maar zij gelooft hem niet en denkt erover na om naar Italië te verhuizen. John voelt zich beter en wil naar huis, maar volgens Tori is hij daar nog niet klaar voor.

Vrijdag 2 april 2021 - aflevering 7355

'Home and Away', iedere werkdag rond 19.20 uur op VTM 2.

