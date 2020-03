'Home and Away': week 13 (2020) - PREVIEW

Deze week in 'Home and Away':

Maandag 23 maart 2020 - aflevering 7138

Jasmine is enthousiast wanneer Robbo haar voorstelt om samen een roadtrip te ondernemen. Tori besluit om het geluk van Robbo en Jasmine op de eerste plaats te zetten. Mason moet beslissen hoe het nu verder moet.

Dinsdag 24 maart 2020 - aflevering 7139

Ryder werkt een opdracht niet af en liegt hierover tegen Roo. Tori neemt een beslissing omtrent haar zwangerschap. Marilyn heeft het moeilijk nu John zo vaak van huis is. Irene en Roo proberen haar op te vrolijken. Alf besluit om Martha een bezoekje te brengen.

Woensdag 25 maart 2020 - aflevering 7140

Colby is verrast wanneer Bella zich bedenkt en niet meer bij hem wil intrekken. Ondanks zijn vermoeidheid besluit John naar de stad te rijden, waar Jett een afspraak heeft. Ryder blijft zijn opdracht uitstellen, ondanks de aanmoedigingen van Raffy, Bella en Maggie.

Donderdag 26 maart 2020 - aflevering 7141

Willow wil uitzoeken waarom Bella zich bedacht heeft. Marilyn houdt voet bij stuk na het ongeluk van John. Raffy probeert Bella te waarschuwen voor de gevaren van het internet, maar zij heeft daar geen oren naar.

Vrijdag 27 maart 2020 - aflevering 7142

Robbo neemt Jasmine mee naar de boerderij van zijn familie. Bella ontdekt het geheim van Tommy. Justin en Marilyn brengen Raffy naar het ziekenhuis voor haar eerste dosis van het nieuwe medicijn. Justin schrikt wanneer Leah zegt dat ze Ava wil ontmoeten.

