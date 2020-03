'Home and Away': week 12 (2020) - PREVIEW

Zon, zee strand. Het leven in Summer Bay lijkt wel een sprookje. Maar niets is minder waar. De bewoners van het Australische kustdorp hebben ook hun eigen zorgen en problemen. En meeleven kan, elke werkdag op Vitaya. Lees nu de preview.

Deze week in 'Home and Away':

Maandag 16 maart 2020 - aflevering 7133

Tori en Robbo krijgen slecht nieuws in verband met de zwangerschap. Raffy krijgt een nieuwe aanval, waarop Mason besluit dat het tijd is voor actie.

Dinsdag 17 maart 2020 - aflevering 7134

Bella blijft het moeilijk hebben op school. Irene maakt zich zorgen om haar. Justin wil koste wat het kost voorkomen dat Mason iets doms doet. John is zich niet bewust van de invloed van zijn afwezigheid op de mensen rondom hem.

Woensdag 18 maart 2020 - aflevering 7135

Dean biedt Ben geld aan, maar die weigert zijn aanbod. Marilyn vindt dat John haar te weinig aandacht geeft, waarop John besluit om de weekends met haar door te brengen en tijdens de week de zaken voor de Surf Club vanop afstand te regelen. Irene verneemt dat Olivia een modeshow geeft in Londen.

Donderdag 19 maart 2020 - aflevering 7136

Mackenzie probeert Dean beter te leren kennen. Bella vraagt aan Willow of ze tijdens de afwezigheid van Irene bij haar kan logeren zodat ze Colby niet tot last moet zijn. John weigert Ben en Dean om enkele surfplanken te stockeren in de Surf Club.

Vrijdag 20 maart 2020 - aflevering 7137

Ziggy moedigt Dean aan om met Mackenzie te praten. Jasmine komt tot de vaststelling dat ze eigenlijk maar weinig weet over Robbo's familie. Ze stelt voor om hun bruiloft uit te stellen tot ze zijn ouders ontmoet heeft.

'Home and Away', iedere werkdag om 19.15 uur op Vitaya.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.