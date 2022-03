'Home and Away': week 10 (2022) - PREVIEW

Zon, zee, strand. Het lijkt wel het paradijs op aarde. Maar dat is buiten Summer Bay gerekend. Hoe klein het dorpje ook is, de bewoners beleven dagelijks hun portie drama. En al meer dan dertig jaar zit de Vlaamse kijker graag op de eerste rij. Benieuwd naar volgende week? Lees de preview!

Maandag 7 maart 2022 - aflevering 7549

Mac probeert wanhopig om Tane te verleiden, maar hij houdt de boot af. Wanneer Ziggy verneemt wat er zich heeft afgespeeld, komt het tot een harde confrontatie. Amber voelt zich onzeker door de band tussen Ziggy en Dean. Justin en Leah nodigen John uit voor een etentje.

Dinsdag 8 maart 2022 - aflevering 7550

Leah en John besluiten de aanwijzing omtrent Susie na te gaan. Justin roept de hulp in van Irene om Leah op andere gedachten te brengen, maar ook zij slaagt er niet in om tot haar door te dringen. Amber en Dean hakken de knoop door en besluiten om als vrienden uit elkaar te gaan. Mia gelooft haar oren niet wanneer Ziggy haar vertelt over Tane's liefdesverklaring.

Woensdag 9 maart 2022 - aflevering 7551

Dean biecht aan Ziggy op waarom hij en Amber niet meer samenwonen. Ari geeft Ziggy stof tot nadenken. Mackenzie laat eindelijk van zich horen. Er hangt een gespannen sfeer tussen Ari en Mia, en dat ontgaat ook Tane niet. Het humeur van Justin wordt steeds meer beïnvloed door zijn pijnmedicatie.

Donderdag 10 maart 2022 - aflevering 7552

Alf, Irene en Marilyn maken zich zorgen om Justin. John en Leah zijn er niet in geslaagd om Susie te traceren en keren terug naar Summer Bay. Wanneer Leah Justin duidelijk maakt dat ze niet van plan is om te stoppen met zoeken tot ze Susie gevonden heeft, komt het tot een zware discussie. Dean zoekt Mackenzie op in het motel. Ze is een wrak. Ari en Mia hebben een emotioneel gesprek.

Vrijdag 11 maart 2022 - aflevering 7553

Nikau is zenuwachtig voor de fotoshoot, maar hij en Bella zijn door het dolle heen wanneer een limo hen komt oppikken. De dag verloopt vlot, maar wanneer Nikau een afterparty liever links laat liggen, maakt Sienna hem duidelijk dat hij niets in de pap te brokken heeft. Dean wil Mack niet alleen laten en vraagt Jasmine om haar gezelschap te houden. Alf spoort Leah aan om de lucht te klaren met Justin.

'Home and Away', elke werkdag rond 18.45 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!