'Hoe Zal ik het Zeggen?' tikt Louis Talpe op de vingers

Foto: VTM - © DPG Media 2019

Dat het wel een toontje lager kan in het verkeer, wil Tiffany Ling-Vannerus aan haar man Louis Talpe laten weten. Die heeft weinig geduld en jaagt zich enorm op in de wagen, met veel frustraties en gevloek tot gevolg.

De 8-jarige Isaiah voelt zich niet altijd even lekker in zijn vel en daarom wil zijn mama Barbara hem een hart onder de riem steken. Sinds drie jaar heeft Isaiah een hoorapparaatje, maar soms wil hij het niet dragen omdat hij het gevoel heeft dat iedereen naar hem kijkt en dat hij anders is dan de rest. Batman to the rescue.

Ken heeft één probleem met zijn voor de rest zalige buurman Ludo. Ludo is een doe-het-zelver maar geen geeft-het-terug’er. Enkele maanden geleden leende Ken zijn lijm uit aan zijn overbuur, maar ondanks dat Ken de tube al enkele keren heeft teruggevraagd, ligt de lijm nog steeds bij Ludo. 'Dat product kost niet veel, maar het is me om het principe te doen'. Dit is niet de grootste boodschap die Jens al heeft moeten aanbrengen, dus hij gaat het subtiel aanpakken. Daarom gewoon even Clouseau inschakelen, toch?

Sarah is een grote fan van Niels Destadsbader. Maar haar vriend Angelo is het beu dat ze altijd zit mee te zingen. Of Angelo zijn Sarah een boodschap wil overbrengen? Neen, zij aan hém. 'Laat mij nu toch gewoon eens meezingen.'

Camille en Bapthist zijn zus en broer en zitten samen op kot. Dan zit het er dus al eens bovenarms op. 'Met hem op kot zitten is een hele uitdaging. We delen een badkamer en een keuken en hij heeft de gewoonte om zijn afwas op te stapelen en er groeit continu haar op het eten.' Camille schakelt Jens in voor ze met ongedierte te kampen krijgen.

'Hoe Zal ik het Zeggen?', maandag 23 december om 20.35 uur op VTM.