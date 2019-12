'Hoe Zal ik het Zeggen?' neemt Jef Vanechelpoel onder handen

Foto: VTM - © DPG Media 2019

In de vijfde aflevering van 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' op maandag 30 december gaat muzikant Tijs Vanneste, alias Jef Van Echelpoel, op restaurant.

Probleem: je kàn met hem eigenlijk niet op restaurant gaan, want hij lust zo goed als niets. Groenten en fruit gaan er bij hem niet in, tenzij ze gemixt worden tot pap, wat zijn vrouw Lisse ontzettend kinderachtig vindt. En wie zich als een klein kind gedraagt, wordt als een klein kind behandeld.

Kapster Eline werkt hard, maar is tijdens haar pauzes op het werk constant met haar gsm bezig. Volgens haar bazin Famke kan er stilaan gesproken worden van een Instagram-verslaving. 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' stuurt Eline naar een 'opleiding', maar dan breekt er plots brand uit in het gebouw. Hoe reageert zij, wanneer de brandweermannen die haar moet evacueren meer bezig zijn met hun Instagram-updates over de evacuatie – hashtag dramatische filter – dan met haar veiligheid?

Over veiligheid gesproken: Michiel laat de voordeur van zijn kot altijd wagenwijd openstaan. Problematisch volgens kotbazin Inge, want vroeg of laat staat er eens iemand binnen met slechte bedoelingen. Bijvoorbeeld een zwerver die zijn kot gebruikt als 'vossenhol', als het nog niet te laat is tenminste…

Hanne heeft het dan weer gehad met de 'zwerverlook' van haar vriend Stef. Zij vindt dat het na 7 jaar dreadlocks tijd is voor iets anders, maar Stef wil nog lang geen afscheid nemen van zijn kapsel.

Ondanks de massale 'gelieve niet te voederen'-bordjes in parken, gaan mensen er nog steeds te graag hun broodzak legen om eendjes te voederen. Daarom hebben de eenden zélf een sensibiliseringscampagne opgezet.

Een andere plaag die Jens Dendoncker wil aanpakken: sigarettenpeuken op de grond. Dat is niet alleen ontzettend vervuilend, het is ook slecht voor de dieren die de peuken opeten en niet verteren. Hoog tijd om de peukjesstorters eens letterlijk met hun neus op de feiten te duwen.

En dan is er nog een kleine boodschap over een grote boodschap: Niel moet wat minder lang op de pot zitten. Dat vindt niet alleen zijn vriendin Kelly, maar ook Coco, de pratende papegaai van Rosita.

'Hoe Zal ik Het Zeggen?', maandag 30 december om 20.35 uur op VTM.