'Hoe Zal ik het Zeggen?' heeft het op Lieven Scheire gemunt

'Let it gooo, let it gooo!'. Frozen bij VTM op maandag 16 december? Neen, toch niet. Wl 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?', waarin Frozen-idolen Anna, Elsa en Olaf de vierjarige Axelle, Frozen-fan in hart en nieren, van haar tut af proberen helpen.

Sien, de vrouw van Lieven Scheire, is na al die jaren nog dol op hem. 'Hij is een heerlijke man, maar we zitten wel met een geval van vrij serieuze online shopverslaving wat betreft nerdy gadgets. Op een goeie week komen al eens 12 pakketjes toe die verdwijnen in zijn geeky nerdy gadget museum'. Sien schakelt Jens Dendoncker in om Lieven duidelijk te maken dat de postbode gerust wat minder uren voor hun huisdeur mag kloppen.

Kim drinkt haar koffie liefst zo gewoon mogelijk. Maar dat is buiten haar lief Rik gerekend. Die neemt zijn koffie soms iets té serieus. Kim: 'Rik is er te geobsedeerd door dat zijn koffie en zijn bonen de beste zijn van allemaal. Als ik per ongeluk een andere zak meeneem, is het spel. En hij kent er niet eens veel van, hij doet alsof.' Zelfs Kims Senseo-toestel was te min en mocht niet mee verhuizen. Rik denkt dat hij uitgenodigd wordt om super exclusieve koffies te proeven maar niets is minder waar. Stiekem krijgt hij 'gewoon' Senseo-koffies voorgeschoteld. En nog een ander speciaal drankje…

Nico’s buurman Zeb gaat verhuizen en Nico wil hem bedanken dat ie zo’n goede buur is geweest, altijd voor iedereen klaar staat én tussen het opvolgen van de werken van zijn nieuwbouw door, ook nog eens geld inzamelt voor Kom Op Tegen Kanker en voor de weduwe van zijn overleden vriend Stijn zorgt. Hoog tijd om hem in de bloemetjes te zetten? Neen, eerder om hem de schrik van zijn leven aan te jagen. Voor de goede zaak welteverstaan.

'Hoe Zal ik het Zeggen?', maandag 16 december om 20.35 uur op VTM.