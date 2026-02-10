Hoe makkelijk geraak je in België aan een vuurwapen? 'Kan je gewoon ophalen bij een postpunt'

Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
dinsdag 10 februari 2026
E-commercebedrijven en koeriersdiensten zijn alsmaar vaker een doorn in het oog van onze politiediensten. Drugs en wapens passeren niet meer uitsluitend via de haven, maar duiken steeds vaker op in een simpel postpakket.

Online bestellen en thuislevering maken niet alleen legale aankopen makkelijker, maar helpen ook criminele organisaties om sneller en discreter te werken. Dat zegt ook drugscommissaris Ine Van Wymersch: 'Vroeger om een zwaar wapen te bekomen, moest je vertrouwen winnen van een criminele bende, afspreken in een louche café, bewijzen dat je ermee kon werken… Nu bestel je dat op een illegale website en kan je het gewoon ophalen bij een postpunt.'


Bij huiszoekingen in drugsdossiers moet er steeds meer rekening worden gehouden met de aanwezigheid van vuurwapens. 'Het is een realistische vaststelling dat we meer en meer met vuurwapens geconfronteerd worden', zegt Tomme, operator bij de Brusselse anti-overvalbrigade. 'Vooral de laatste twee jaar valt het op. En dat zijn wapens van alle soorten, die uit elke hoek van de wereld komen. Wat nog opvalt: het zijn vaak heel jonge mensen - soms zelfs minderjarigen. Dat zijn dan jongens die een bepaald imago willen aannemen en gemakkelijke slachtoffers zijn voor het drugssysteem. Door hun impulsiviteit beseffen ze vaak het gevaar niet. Als zo iemand voor ons staat met een wapen in de hand, is het vooral een gevaar voor zichzelf.'

'Dealen Met Coke', woensdag 11 februari bij Play.


Persbericht Play
https://www.play.tv/
Meer artikels over Play
