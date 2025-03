Hoe klinken de nieuwe singles van Metejoor, Laura Tesoro, Bart Peeters en Jasper Steverlinck?

Wie matcht het best met Metejoor, Laura Tesoro, Bart Peeters en Jasper Steverlinck, en wie brengt samen met hen een gloednieuwe single uit? Daar is het allemaal om te doen in 'Lift You Up'.

In de halve finale van vrijdag 7 maart is het zover en stellen de mentors hun nieuwe songs voor aan hun fanzone en aan het grote publiek. Dat doen ze samen met hun twee halve finalisten. Voor Metejoor zijn dat Otice & Katrien, voor Laura Anna & Wesley, Jasper zingt samen met Bernard & Madeline en Bart Peeters rekent op Daan & Elvira. Hoe klinken die gloednieuwe nummers? Wie matcht het best met zijn of haar mentor? En wie stoot door naar de grote finale van volgende week?

In de halve finale zingen de talenten samen een gloednieuwe performance én brengen ze elk afzonderlijk de nieuwe song samen met hun mentor. Aan het einde van de avond zal duidelijk worden wie hun allerbeste match is. Met die ultieme finalist strijden ze in de finale van volgende week om de single officieel te mogen uitbrengen. De mentors krijgen nog een laatste keer hulp van hun fanzone. Zij brengen een adviserende score uit en spreken uit wie volgens hen de allerbeste match is voor hun artiest.

'De nieuwe single heet Te Waar Om Mooi Te Zijn en het gaat over een relatie die stuk gelopen is', verklapt Metejoor in de halve finale. 'Voor mij gaat er een hele grote druk van mijn schouders. Otice en Katrien zijn hele goede matches en het komt goed. Ik kan met beiden met een gerust gevoel in het Sportpaleis gaan performen.'

'De nieuwe single Silverline gaat over het vinden van een lichtpuntje in moeilijke tijden', vertelt Laura. 'Ik vind het best spannend om die voor het eerst aan Anna en Wesley te laten horen, omdat het ook hun single wordt. Ik denk dat dit de perfecte match gaat worden voor beiden. Ik kan niet verkeerd kiezen, want ik heb twee topmatches.'

Ook Bart teast naar de nieuwe song: 'Tot nu toe hebben we allemaal liedjes gebracht die we zelf gecomponeerd en geschreven hebben. Maar soms val ik ook wereldhits aan. Ik heb dat al gedaan met Céline Dion en nu is het met Sam Cooke. Het liedje heet Ik Weet Haast Niks. Er komt een Daan-versie en er komt een Elvira-versie. Het gaat twee keer heel goed zijn.'

'Ik heb een nummer geschreven dat Here In My Arms heet', aldus Jasper in de aflevering. 'Toen Bernard en Madeline dat lied samen zongen dacht ik echt: wat is dit? Wat gebeurt hier? Dat is fantastisch. Als je zo’n goeie kandidaten hebt, is het helaas een zeer moeilijke beslissing. Ik stel voor dat we deze song gewoon met drie doen, dan moet ik niet meer kiezen.'

Bekijk hier hoe de mentors reageren op elkaars nieuwe songs:

'Lift You Up', vrijdag 7 maart om 20.40 uur bij VTM.