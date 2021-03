Hoe gevaarlijk is extreem-rechts? 'Telefacts NU' zoekt het uit

Foto: VTM © DPG Media 2020

De veiligheidsdiensten van ons land maken zich grote zorgen over rechts-extremistische groeperingen die zich bewapenen en dreigen het heft in eigen hand te nemen. Deze extremisten, ook wel nieuw-rechts genoemd, zijn het niet eens met de grote aantallen vreemdelingen in ons land en bereiden zich, naar eigen zeggen, voor op een rassenstrijd.

'Telefacts NU' onderzocht hoe reëel de dreiging is van nieuw-rechts en dook maandenlang onder in online besloten groepen zoals Volksverbond, United, en Vlaams Legioen. Daarnaast trok 'Telefacts NU' ook naar een paramilitair trainingskamp in Servië waar extremisten gaan trainen. Volgens de veiligheidsdiensten gaat het over een twintigtal Belgen. De redactie stelde vast in welke omstandigheden die Belgen getraind worden.

In online groepen stelde 'Telefacts NU' onversneden racistische en xenofobe uitspraken vast, ook door minderjarigen. Daarin verheerlijken ze de terroristische aanslag van Brenton Tarrant in Christchurch, posten racistische en neonazistische memes en roepen op tot geweld. De redactie kon ook praten met Pieter, een insider die lid was van een rechts-extremistische organisatie en vorig jaar een brandbom gooide naar het parlement. Hij getuigt over het idee van een nakende rassenstrijd: 'Iedereen kon zich aansluiten bij onze groep. Jong en oud. En gaandeweg begin je ook te geloven in hun ideeën. Dat er een burgeroorlog zit aan te komen en dat we ons allemaal moeten voorbereiden. Op den duur zit je met een groep zeer gevaarlijke mensen.' Pieter heeft ondertussen afstand genomen van deze groepering.

De veiligheidsdiensten maken zich ook zorgen over bewapening binnen de rechts-extremistische groepering. Ook dat kon 'Telefacts NU' vaststellen, zelfs bij minderjarigen. Zo vond de redactie verschillende minderjarigen die aangeven een wapenlicentie te hebben. 'Telefacts NU' kon undercover praten met een geradicaliseerde 17-jarige jongen die al jaren naar een schietclub gaat, een tijdelijke wapenvergunning heeft en een wapen ter beschikking heeft. 'Ik ga naar de schietclub wanneer ik er tijd voor heb. Het hangt een beetje af van mijn werk voor school. Toen ik in het derde en vierde middelbaar zat, ging dat makkelijker. Nu, in het vijfde, is dat wat moeilijker. Maar in coronatijden is dat allemaal wat soepeler.'

'Telefacts NU', donderdag 4 maart om 21.55 uur bij VTM en op VTM GO.