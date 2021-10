Het wordt steeds intiemer in de 'Temptation'-villa: twee nieuwe koppels in de maak?

Foto: Play5 - © SBS Belgium 2021

'De verleiding om haar te zoenen is supergroot. Het wordt steeds moeilijker.' Jimi is duidelijk over zijn gevoelens voor Donna. Maar ook Laure en Nico voelen elkaar goed aan en vertoeven erg graag in elkaars buurt...

Julia neemt een beslissing over haar relatie met Wouter en dat heeft gevolgen voor haar connectie met Niels. Aylin begint steeds harder te twijfelen aan haar relatie met Efrain. Delphine krijgt dan weer een flinke beschuldiging van Bert te verwerken…



'Temptation Island: Love or Leave', vrijdag 22 oktober om 20.35 uur bij Play5.