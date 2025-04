Het 'Wildlife'-avontuur zit erop!

Foto: VRT 1 - © VRT 2025

In 'Wildlife' gaat Dieter Coppens met acht jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid op buitenlands avontuur. In Thailand gaan ze samen als vrijwilligers aan de slag in een reservaat waar wilde dieren in nood opgevangen worden.

De laatste dag op het reservaat. De groep blikt nog één keer terug op de voorbije weken en neemt zijn tijd om afscheid te nemen van de dieren en van Thailand.

'Wildlife', maandag 28 april om 20.40 uur op VRT 1 en al vanaf 6.00 uur 's ochtends op VRT MAX.