Het tweede seizoen van 'Big Little Lies' op Canvas

Op woensdag 2 september begint op Canvas de tweede reeks van 'Big Little Lies', de succesvolle HBO-serie over een groepje welstellende vrouwen en hun familie in het mondaine Californische kuststadje Monterey.

In de eerste reeks zagen we hoe achter de façade van hun luxeleventje spanningen en frustraties schuilgingen die uiteindelijk tot een moord leidden.

De sterrencast van de alom geprezen en veelvuldig bekroonde serie (met o.a. Reese Witherspoon, Nicole Kidman en Laura Dern) wordt in het tweede seizoen aangevuld met onder meer Meryl Streep. Zij speelt de moeder van Perry (Alexander Skarsgård) en komt met veel verve de ware toedracht onderzoeken van de dood van haar zoon.

De eerste reeks van 'Big Little Lies' was gebaseerd op de gelijknamige roman van de Australische Liane Moriarty. Ze won onder meer acht Emmy Awards en vier Golden Globes, en werd door velen beschouwd als een van de beste series van 2017. Veel lof en waardering was er voor de sterke acteursprestaties, het scenario, de regie en de cinematografie. Het tweede seizoen gaat door op dat elan.

Flashback

De eerste reeks begon met een incident op een benefietavond van Otter Bay Elementary School in Monterey. De titel van de eerste aflevering zei het al: 'Somebody's Dead'. Maar wie er vermoord was, door wie en waarom, dat kwamen we pas aan het einde van de reeks te weten. Heel die reeks was eigenlijk één lange flashback die begon op de eerste schooldag van enkele kinderen. Geleidelijk maakten we kennis met hun moeders, hun familie en hun relatie tot elkaar.

Jane Chapman (Shailene Woodley) is een single moeder die in het begin van de eerste reeks in Monterey arriveerde met haar zoontje Ziggy. Waarom ze naar Monterey waren verhuisd, werd pas op het einde van de reeks duidelijk.

Jane en Ziggy werden al snel onder de hoede genomen door Madeline Martha Mackenzie (Reese Witherspoon), een zelfbewuste, rijke en gevreesde alfa-vrouw. Zij beschermde hen tegen de aanvallen van Renata (Laura Dern), die Ziggy ervan beschuldigde haar dochter Amabella te hebben aangevallen op school.

Maar hoe sterk en zelfzeker Madeline ook is, toch heeft ze het moeilijk met het feit dat haar ex Nathan Carlson (James Tupper) is hertrouwd met Bonnie Carlson (Zoë Kravitz), een jongere en gevoelige yogalerares. Madeline, die zelf hertrouwd is met de evenwichtige Ed Mackenzie (Adam Scott), worstelt ook met haar relatie met haar tienerdochter Abigail (Kathryn Newton).

Celeste Wright (Nicole Kidman) is Madelines beste vriendin. Zij is een voormalige juriste die haar carrière heeft opgeven om voor haar tweeling Josh en Max te zorgen. Ze leek het perfecte leventje te leiden, tot bleek dat haar man Perry (Alexander Skarsgard) haar mishandelde.

Perry werd steeds gewelddadiger en dat leidde op het einde van de eerste reeks op het al vermelde schoolfeest tot een harde confrontatie met de vijf vrouwen. Jane herkende in Perry bovendien de man die haar ooit verkracht had en die de vader is van haar zoontje Ziggy. Bij het incident werd Perry van een trap geduwd door Bonnie en hij kwam daarbij om het leven. De vrouwen spraken af dat ze zouden zeggen dat het een ongeval was.

Fast Forward

De tweede reeks begint op de eerste schooldag van de kinderen in het tweede leerjaar. De vrouwen ontmoeten elkaar opnieuw. Ze proberen de draad van hun leven weer op te pikken, maar dat is niet evident. Bonnie voelt zich schuldig en wil zich aangeven bij de politie. Ook Celeste heeft nachtmerries over het incident. Maar Renata verzekert hen dat de politie niets vermoedt. Toch worden de vrouwen hier en daar al de 'Monterey Five' genoemd.

Perry’s moeder Mary Louise Wright (Meryl Streep) logeert bij haar schoondochter Celeste en begint zich vragen te stellen over de 'ongelukkige val' van haar zoon. Ze is blind voor zijn gebreken en legt de vijf vrouwen het vuur aan de schenen.

De nasleep van de dood van Perry is de belangrijkste verhaallijn in dit tweede seizoen. Maar uiteraard zijn er nog allerlei nevenplots. Net als in de eerste reeks zijn de vijf vrouwen zowel vriendinnen als rivalen. In de eerste reeks lag de nadruk wat meer op hun onderlinge spanningen. Nu zitten ze in hetzelfde schuitje en dat versterkt hun band. Maar ze blijven ook worstelen met hun eigen problemen, frustraties en onverwerkte trauma’s. Renata en haar man Gordon raken in financiële problemen. Hun dochter Amabella lijdt onder de situatie. Bonnie’s echtgenoot Nathan maakt zich zorgen over het afstandelijke gedrag van zijn vrouw en vraagt zich af hoe dat komt. Ook Madeline en Ed hebben huwelijksproblemen. Bovendien weigert hun dochter Abigail naar de universiteit te gaan. Het leven is geen pretje, zelfs niet voor rijke mensen in een chique buurt.

De Meryl Streep show

De eerste reeks was gebaseerd op de roman van Liane Moriarty. Een tweede roman was er niet en daarom schreef David E. Kelly, de scenarist van de eerste reeks, een gloednieuw scenario. Hij kreeg daarbij wel de hulp van Liane Moriarty zelf. Jean-Marc Vallée ('Dallas Buyers Club', 'Demolition', 'Sharp Objects'), die de eerste reeks regisseerde, werd nu naast onder meer Whiterspoon en Kidman coproducent en engageerde Andrea Arnold ('Fish Tank', 'American Honey') voor de regie. Zo werd niet alleen de cast, maar ook de productieploeg nog wat vrouwelijker.

De dialogen zijn nog altijd even scherp en de karakteranalyses even diep. Ze worden geaccentueerd door lange close-ups, vaak afgewisseld met beelden van de natuur en de zee, die in Monterey even onstuimig is als de personages. Net als in de eerste reeks wordt veelvuldig gebruik gemaakt van flash backs.

De topcast speelt opnieuw de pannen van het dak. De 'jongere' actrices, met Oscar-winnaars Witherspoon, Kidman en Dern op kop, krijgen daarbij stevig weerwerk van de ondertussen 71-jarige Meryl Streep. Zij zet hier een van haar beste vertolkingen van de laatste jaren neer. En dat wil wat zeggen voor iemand die 31 Oscar-nominaties kreeg (waarvan ze er drie verzilverde) en acht Golden Globes won, naast nog een karrenvracht andere prijzen. Streep combineert in haar personage het naïeve en blinde vertrouwen van een moeder in haar zoon met een scherp inzicht in de psychologie en de drijfveren van de andere vrouwen. Nu eens gevoelig en kwetsbaar, soms zelfs hysterisch en meelijwekkend en dan weer snoeihard en meedogenloos.

'Big Little Lies', vanaf woensdag 2 september om 22.15 uur op Canvas.