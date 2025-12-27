Het nieuwe jaar start avontuurlijk op Cartoon Network

Lana, een pittige 12-jarige, bevaart de 10 Rijken met haar roekeloze bemanning en gaat op zoek naar avontuur, beesten en mysteries gedreven door een enorme honger naar avontuur én pannenkoeken!

Ga mee op reis met Lana Langbaard en haar crew terwijl ze zich storten op epische avonturen. Bekijk vanaf 19 januari nieuwe afleveringen, van maandag tot donderdag om 19.10 uur op Cartoon Network en HBO Max.

'Cartoon Network Awards'

Zondag 11 januari om 11.15 uur

Kijk mee naar de Cartoon Network Awards en ontdek welke personages de prijzen winnen voor Beste Kostuum, Beste Hoofdrol, Beste Bijrol en welke show het Beste Muzikale Optreden neerzet!

Vier op zondag 11 januari de winnaars van de Cartoon Network Awards om 11.15 uur op Cartoon Network en HBO Max.