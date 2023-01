'Het Huis' met Regi Penxten: 'Alles wat je met passie doet, vraagt opofferingen'

Voor de laatste keer dit seizoen ontvangt Eric Goens een bekende Vlaming in 'Het Huis'. Die eer is weggelegd voor niemand minder dan Regi Penxten.

De dj zet zijn showbizzknop uit en gaat 24 uur lang geen enkel thema uit de weg.

Platina platen

'Ik ben op zoek naar de meest succesvolle Belgische artiest aller tijden', zegt Eric wanneer hij aanbelt aan de poort van Regi’s huis. 'Ah dan zit je juist', antwoordt Regi terwijl hij met een grote glimlach de poort opendoet. 'Ik kom je gouden platen bekijken', vervolgt Eric. 'Ik heb alleen maar platina', antwoordt Regi gevat.

Voor ze vertrekken richting Het huis toont Regi dan ook nog even zijn zogenaamde 'coronamuur', een muur met gouden en platina platen uit de coronaperiode. Tot Erics grote verbazing zit de dubbel platina plaat van Vuurwerk, de monsterhit van CAMILLE waar Regi aan meeschreef, nog in de verpakking. Samen pakken ze de plaat uit, die goed is voor maar liefst 40.000 streams van de single. 'Maar ondertussen is het wel al triple platina', voegt Regi er fijntjes aan toe.

Beestig optreden

Gepakt en gezakt trekt het gezelschap naar Het huis. Ook zijn hoofdtelefoon en USB-stick heeft Regi mee. 'Want we gaan feesten als de beesten', verklapt Eric. Bij aankomst aan Het huis staat er op de weide, tussen de boerderijdieren, een heuse dj-set opgesteld. 'Oh my god, jij hebt gewoon speakers tussen de koeien gezet', lacht Regi. Met veel enthousiasme, alsof het de weide van Tomorrowland was, treedt Regi op voor de dieren. La Vache, Regi’s eerste hit, kan dan natuurlijk niet ontbreken.

Na het optreden trekt Regi naar de tv-kamer, waar Eric wacht met beelden van Regi’s eerste show. Verrassend genoeg zijn dat geen opnames van een dj-set, maar wel van een kindermusical. Op zijn elfde had Regi namelijk een rolletje in een musical die werd geregisseerd door zijn vader Jean. Alsof het gisteren was, herinnert Regi zich nog het refrein en zingt hij het mee. 'Ik ging altijd op een podium staan. Of dat nu als zanger, dj of acteur was, dat maakte me niets uit. Op het podium staan, daar word je mee geboren.'

Obsessie

Regi’s ouders hebben er alles aan gedaan om hun zoon te begeleiden in de richting die hij uit wou. 'Ik was acht en zei dat ik later op een podium wou staan en in een studio wou werken', vertelt Regi. Papa Jean en mama Elvira besloten dan ook snel om een studio in zijn kamer te bouwen. Zelfs toen zijn ouders scheidden, wou Regi niet weg uit zijn studio. 'Ik blijf hier. Regel het maar. Het maakt me niet uit bij wie ik woon, maar mijn studio en ik blijven hier.'

​Muziek is altijd een obsessie geweest voor Regi. Dat heeft zo zijn voordelen, maar ook zijn nadelen. 'Op de grote kruispunten in mijn leven heb ik me al afgevraagd waar die obsessie vandaan kwam. Ook toen mijn huwelijk is stukgelopen. Een van de redenen van de breuk was dat er te veel liefde voor muziek was. Dat gevoel is gewoon te sterk bij mij. Op die grote kruispunten kies ik voor de muziek.'

Opofferingen

Muziek en Regi, het is altijd een onafscheidelijk duo geweest. En tijdens corona stortte Regi zich nóg meer op de muziek. Hoewel hij thuis was bij vrouw en kinderen, vluchtte hij naar zijn thuisstudio. 'Je rolt daarin. Plots staat een toptalent als CAMILLE aan je deur en wil je daar een album mee maken', vertelt Regi tijdens het middagmaal. 'Ik vind dat erg, maar dat is de aard van het beestje. Ik kan niet zeggen dat ik het anders had gedaan met alles wat ik nu weet. Want alles wat je met passie doet, vraagt opofferingen.' Uiteindelijk strandt zijn relatie met Elke Vanelderen in januari 2021, na negen jaar huwelijk.

​In de kinderkamer blikt Regi vooruit. Aan stoppen denkt hij nog lang niet. 'Mijn twee kinderen zijn het allerbelangrijkste. Maar de muziek zal er altijd zijn. Ik wil gezond zijn en dit kunnen blijven doen', zegt hij. 'Waarom gaan The Rolling Stones en Clouseau nog op tour? Waarom stopt niemand? Omdat dat het leukste is wat er is.'

Wie is de regisseur van zijn leven? Wanneer was Regi een echte etter op televisie? Waarom heeft hij ooit alle sloten van zijn huis moeten veranderen? En wie is zijn verrassingsgast? Je ontdekt het allemaal in 'Het Huis'.

'Het Huis' met Regi Penxten: maandag 30 januari om 20.40 uur op Eén.