'Het Huis' met Herman Brusselmans: 'Ik heb te laat beseft dat ik tegenwind nodig heb'

Eric Goens ontvangt in de zesde aflevering van Het huis schrijver Herman Brusselmans. Veelbesproken, zelfs een tikkeltje berucht, maar in 'Het Huis' toont hij zijn ware innerlijk.

Zijn familieverhaal schrijft als een rauw Vlaams boerenepos.

Roman

Lurkend aan een sigaret zit Herman Eric op te wachten op een bankje voor zijn huis. 'Ik ben op zoek naar de mooie, jonge oppergod van de Vlaamse literatuur', lacht Eric wanneer hij aankomt. 'Die is verhuisd, die woont in Amsterdam. En ik ben lelijk, nog altijd lelijk', reageert Herman gevat. De toon is meteen gezet.

Samen verlaten ze de Gentse binnenstad en rijden ze naar 'Het Huis'. Met een klein hartje, want Herman moet voor het eerst 24 uur lang zijn zoontje Roman missen. 'Ik moet mijn baby en vrouw alleen laten. Vanaf september moet ik hem elke dag naar de crèche brengen. Een bakfiets zal ik ooit ook nog aan mijn been hebben, vrees ik', lacht Herman.

Angsten

Bij aankomst in Het huis wordt Herman verrast met beelden van zijn allereerste tv-optreden. Op 31 mei 1984 werd hij op de Nederlandse televisie geïnterviewd tijdens de Nacht van de Poëzie. De branie straalt er meteen vanaf. 'In het begin was die branie gespeeld. Dat was een middel om mijn angsten tegen te gaan. Ik had destijds angstaanvallen en had een angstafwijking. Ik heb daar altijd tegen gevochten', verrast Herman.

Hoewel hij altijd een zware kettingroker is geweest, durfde hij toen zelfs niet naar de winkel te gaan om sigaretten te kopen. 'Ik zat in bed te beven van de angst. Die angst was 24 uur per dag aanwezig. Puur op wilskracht ben ik over mijn angsten heen geraakt.'

Vader Gust

Herman komt uit een familie veehandelaars. Zijn vader handelde in koeien en stieren, zijn grootvader in paarden. Herman zat constant tussen het slachtvee, waardoor zijn jeugd vaak ruig en bloederig was. Ook zijn vader zorgde ervoor dat zijn kinderjaren niet de makkelijkste waren. Door het zware werk had vader Gust veel stress en ontwikkelde hij een agressieprobleem.

'Mijn vader sloeg zijn vrouw en kinderen en gooide stoelen door de vensters. Toen mijn broer 16 jaar en ik 14 jaar was, vonden we dat het moest stoppen. Toen hebben we hem met z’n tweeën in elkaar geslagen', vertelt Herman in de fotokamer. 'Mijn moeder was kwaad op ons, terwijl wij dat net deden om haar miserie te stoppen. Daarna is mijn vader effectief een lammetje geworden, want hij wist dat zijn kinderen sterker waren dan hij.'

Hoewel hij nooit op zijn vader wou lijken, moet Herman toegeven dat hij sommige kenmerken van zijn vader geërfd heeft. 'Ik kan ook agressief zijn. Nooit fysiek, maar verbaal kan ik echt een klootzak zijn. Als ik over mijn toeren ga, begin ik te schelden tegen degenen die het dichtst bij mij staan. Het verschil met mijn vader is dat ik bijna meteen mijn spijt betuig en dan wordt alles weer goedgemaakt.'

Lena

De sportproef laat Herman aan zich voorbijgaan, omdat die misschien wat te confronterend kan zijn. Na een intense drumsessie in de orangerie trekt Herman naar de kinderkamer, waar hij onder meer dieper ingaat op zijn stukgelopen relaties.

Herman trouwde twee keer, met Gerda in 1981 en met Tania in 2005. Toen Tania hem in 2010 verliet, na een relatie van 18 jaar, kwam dat bij Herman binnen als een donderslag bij heldere hemel. 'Ze was het beu om zoveel verantwoordelijkheid te moeten dragen in onze relatie. Ik kon ook niks. Ik kon geen gsm of computer bedienen en reed niet met de auto. Ik merkte niet dat ze alles opkropte. En dat was redelijk stom van mij.'

Pas wanneer hij Lena, zijn huidige vriendin en moeder van zoon Roman, leert kennen, komt hij tot het besef dat het anders moet. 'Ze was de eerste die zei: ‘Jij kookt niet? Ik ook niet. Jij rijdt niet? Ik ook niet, we nemen de bus en tram wel.' Ik heb te laat in mijn leven beseft dat ik tegenwind nodig heb. Ik ben blij met Lena en kijk ernaar uit om heel oud ​ te worden met haar', bekent Herman.

