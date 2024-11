'Het Huis' met Toby Alderweireld : 'Ik weet niet of ik het allemaal opnieuw zou doen'

Toby Alderweireld is de vierde gast van Eric Goens in 'Het Huis'. De 35-jarige verdediger van Royal Antwerp FC is de eerste actieve voetballer ooit die langskomt in 'Het Huis'.

De vleesgeworden kathedraal van Antwerpen toont onverwacht zijn ware, kwetsbare innerlijk. Toby Alderweireld, een voetballer zoals er echt geen twee bestaan.

Eric pikt Toby op bij hem thuis in de Antwerpse rand. 'Ik heb een idee: we doen het gewoon hier. Je hebt precies ook wel wat kamers', lacht Eric wanneer hij Toby ziet opduiken aan de voordeur van zijn gigantische villa. Toch sluimert er bij Eric een raar gevoel als hij Toby oppikt. De opnames vinden namelijk plaats op de dag dat het EK voetbal in Duitsland van start gaat. Alderweireld heeft 127 caps achter zijn naam staan, maar stopte in maart 2023 ietwat verrassend als Rode Duivel. Hij weet zelfs niet welke twee landen de openingsmatch op het EK spelen. 'Het is het hele jaar door al 24 op 7 voetbal, dus tijdens de vakantie moet je ook wel andere dingen doen', verklaart Toby.

Bij aankomst in 'Het Huis' krijgt Toby in de tv-kamer beelden te zien van zijn eerste dagen bij de Nederlandse topclub Ajax. Op amper 15-jarige leeftijd verhuisde hij van Antwerpen naar Amsterdam om zijn voetbaldroom waar te maken. Toch verliep alles niet van een leien dakje, mama Marina verzette zich zelfs even tegen de transfer. 'Maar toen heeft mijn oudste broer aan mijn papa gezegd dat ik dit moest doen, omdat we er anders eeuwig spijt van zouden hebben', vertelt Toby.

Heimwee

Ook Toby zelf had het moeilijk tijdens zijn eerste jaar in Amsterdam. Hij belandt bij een gastgezin, heeft moeite om zich aan te passen aan het Hollands en mist zijn familie. 'Heel veel mensen helpen je, maar met heimwee moet je zelf leren omgaan. Met wat ik nu allemaal weet, weet ik niet of ik het opnieuw zou doen', zegt Toby verrassend. 'Het eerste halfjaar zette mijn vader me elke zondag af in Amsterdam. Daarna moest ik de trein nemen vanuit Antwerpen. Ik stond op het perron, vocht tegen de tranen en was boos op mijn vader. 'Ik wil niet gaan, ik wil thuisblijven. Ik mocht terugkomen als ik niet gelukkig was.' Maar mijn papa is van een andere generatie en was van mening dat ik moest afmaken waar ik aan begonnen was.'

Volgens zijn eigen moeder is Toby emotioneel niet gemaakt voor een leven als topvoetballer. Toby beaamt dat en komt, naast het veld toch, ook niet over als de stoere voetballer. 'Mijn vader zei dat mijn heimwee wel zou weggaan. 'Hou vol en die verdwijnt.' Ik geloofde dat ook, maar die heimwee is nooit weggegaan. Tijdens mijn carrière heb ik vaak gezegd dat ik ermee wou stoppen. Als mijn entourage ook die mening was toegedaan, was ik gestopt. Niemand snapt dat, maar dat heeft altijd in mij gezeten.'

Paniekaanvallen

Toby is normaal gezien aan het laatste jaar in zijn voetbalcarrière bezig. Toch had zijn carrière er ook al twee seizoenen eerder kunnen opzitten. In februari 2023, een paar maanden voor hij in de toegevoegde tijd van de laatste competitiewedstrijd het beslissende doelpunt scoort en met Antwerp de dubbel pakt, belandt hij tot tweemaal toe op spoed.

'Na de verloren bekerwedstrijd tegen Union was ik boos en gefrustreerd. Ik kon ‘s nachts niet slapen en vertrok de volgende ochtend vroeg naar de club. Voor ik vertrok, nam ik nog een cafeïnepilletje, omdat ik geen koffie lust. Toen ik in de auto zat, begon mijn hart plots tegen duizend per uur te slaan. Ik dacht dat ik een hartaanval kreeg en dat het gedaan was. Ik zette me langs de kant, liep een meubelwinkel binnen en vroeg of ze de ambulance konden bellen.'

Wanneer de ambulance aankomt, slaat Toby’s hart wat rustiger. Hij zweert cafeïne volledig af, maar een tijd later gebeurt het ’s nachts opnieuw. Opnieuw belt hij de ambulance. 'Wat bleek: door de toenemende stress voelde ik mijn hart boenken. Daarvan kreeg ik een paniekaanval, waardoor mijn hart nog sneller ging slaan. Ik maakte mezelf zot, dacht dat ik een hartaanval kreeg en dood ging.' Tot op vandaag houden Toby en Antwerp het voorval onder de radar. Enkel bondscoach Domenico Tedesco wordt op de hoogte gebracht. 'Dat is ook de reden waarom ik met de nationale ploeg ben gestopt', bekent Toby.

Hoe scoort Mega Toby op de fysieke proeven? Welke verhalen schuilen er achter zijn vele tattoos? Hoe heeft hij zijn transfer naar Antwerp aangekondigd aan zijn opa die Beerschotsupporter is? Wat was zijn openingszin toen hij zijn vrouw Shani voor het eerst wilde kussen? Wanneer besefte Toby dat hij moest terugkeren naar België? Wie zijn Toby’s verrassingsgasten? Je komt het allemaal te weten in een opzienbarende aflevering van 'Het Huis'.

