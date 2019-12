'Het Huis' dinsdag met Lynn Wesenbeek

In de laatste aflevering van 'Het Huis' dinsdagavond ontvangt Eric Goens gewezen Miss Belgi, tv-persoonlijkheid, nieuwsanker en politica Lynn Wesenbeek.

Als Lynn het huis binnenkomt, wordt haar aandacht onmiddellijk getrokken door de fotomuur. Er hangt een foto van haar moeder die ze nooit eerder heeft gezien. Toen Lynn twintig was, stierf haar moeder. Ze was al ziek toen Lynn nog een tiener was. Na schooltijd moest Lynn zichzelf beredderen. ‘s Nachts zat ze aan de keukentafel te staren naar de mensen die thuiskwamen aan de overkant. Wachtend op niets. Grote zus was naar de stad, vader was als artiest on the road. 'Ik was een moederskindje, ik miste mijn vader niet.'

Na 25 jaar uit de spotlights

In 1987 wordt Lynn Miss België. Het introverte meisje wordt de leading lady van de nieuw opgerichte commerciële zender VTM. Haar hele carrière heeft Lynn geprobeerd dat imago van zich af te schudden. 'Dat is veel te lang aan mij blijven kleven.' Ze richtte zich op het serieuzere reportagewerk en werd nieuwsanker.

Na meer dan twee decennia verdween Lynn als nieuwsanker van het scherm. Ze heeft nooit veel over dat afscheid verteld. Maar het wordt duidelijk dat Lynn deze keer haar hart wil luchten. Er zijn veel mensen die hun job verliezen, maar bij Lynn gebeurde dat publiekelijk. 'Je moet voor een stuk door die schaamte. Die schaamte zit in jezelf.'

Na 25 jaar in de spotlights moest ze plots iets anders zien te vinden. Afkicken van de schijnwerpers. 'Uiteindelijk ben ik daar van verlost. Dat heeft een tijdje geduurd.' Als vijftigplusser is het al niet vanzelfsprekend, maar een vijftigplusser met een bekende naam, dat maakt het al helemaal moeilijk. 'Het is ook perceptie. Mensen denken: die is al haar hele leven gewend aan een hofhouding rond haar.'

'Tweede' moeder op bezoek

In de kinderkamer wordt duidelijk hoe innig de band was die Lynn met haar moeder had. Drie weken voor haar overlijden zaten ze in stilte samen. 'We hebben gehuild, maar niet gepraat. Dat lukte niet.' Daar heeft Lynn nog altijd spijt van. Dat dat gesprek er nooit is geweest.

Op het terras van 'Het Huis' wacht Lynn haar 'tweede' moeder: Moenie. Haar 88-jarige kranige schoonmama. Het huwelijk met Geert Versnick hield geen stand maar de relatie met haar schoonmoeder en de grootmoeder van haar twee dochters bleef zeer innig. 'Ze heeft me nooit laten vallen.'

Als een echte mama vertelt Moenie de ene anekdote na de andere. Lynn wil vaak onder de tafel kruipen als Moenie de verhalen bovenhaalt. Zoals het reisverslag van die keer dat ze naar Disneyland gingen.

In de politiek

Toen Lynn begin dit jaar de politiek in wou, heeft ze dat ook grondig doorgepraat met haar schoonmama. 'Lynn is veel te kwetsbaar voor de politiek.' Maar toch is ze op de lijst gaan staan. Ze werd uiteindelijk niet verkozen voor het Europees parlement.

Het sprookje van een Miss België, die als kind filmster of boerin wou worden. Het leven maakt soms rare kronkels.

