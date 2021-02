Het beste van Gumball en Mr Bean in maart op Cartoon Network en Boomerang

Foto: Cartoon Network - © Media Tornado 2021

In de Gumball Kronieken hebben we de grappigste fragmenten uit de eerste zes seizoenen van 'De Wonderlijke Wereld van Gumball' voor je verzameld!

Gumball wil schoolpresident worden en is op zoek naar een waardige running mate. Als hij aan zijn vriendin Penny vraagt zijn partner te worden, krijgt hij niet het antwoord dat hij verwacht.

'De Gumball kronieken'

Vanaf 1 tem 8 maart, elke dag om 16.45 uur

Ook zie je hoe Gumball's zus Anais onderzoek doet naar de Watterson stamboom. Ze ontdekt een lange geschiedenis van maffe onzin.

'De Wonderlijke Wereld van Gumball: De Gumball Kronieken' zie je van 1 tem 8 maart elke dag om 16.45 uur, alleen bij Cartoon Network!



Breng je weekend door met Craig en zijn vrienden in de Kreek!

Vanaf 6 maart, elk weekend om 10.50 uur

Craig is terug samen met zijn twee beste vrienden, Kelsey en JP in 'Craig van de Kreek'. Ze beleven avonturen in de Kreek, een verwilderd stukje natuur bij hun dorp. In en rond de Kreek vinden we een echte samenleving van kinderen.

Tijdens 'Verken de Kreek' ontdek je nieuwe gebieden van de Kreek, ontmoeten nieuwe 'Kreek Kinderen' elkaar, en komen Craig en zijn vrienden regelmatig in de problemen bij De Stomp, hun ontmoetingsplaats.

'Bean en Teddy': beste vrienden!

Vanaf 20 maart, elk weekend om 12.00 uur

Vanaf 28 maart om 13.00 uur

Mr Bean, steeds vergezeld van zijn trouwe sidekick Teddy en zijn betrouwbare Mini Cooper, komt tegenover zijn kregelige huisbazin mevrouw Wicket en haar kwade eenogige kat Scrapper te staan. We volgen het leven van onze ongelukkige held bij alledaagse dingen, die bij hem steeds in een grappig avontuur veranderen. Plezier voor de hele familie!

De onafscheidelijke vrienden Mr Bean en Teddy zijn vanaf 20 maart elk weekend om 12.00 uur te zien tijdens Boomerangs Beste Vrienden.

Nog meer 'beste vrienden': Tom & Jerry!

Vanaf 1 maart, elke dag om 16.00 uur

Lach je een breuk met dit letterlijke kat-en-muisspel in de 'Tom en Jerry Show'. Tom is een kat die onophoudelijk op de muis Jerry jaagt... Onderweg passeren er heel wat bondgenoten de revue, zoals de grommende bulldog Spike en zijn puppy Tyke, Jerry’s neefje Tuffy en zijn kompaan: het schattige eendje Kleine Quacker.