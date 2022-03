Het beste uit 15 jaar Xander De Rycke nu op Streamz

In 2021 stond Xander De Rycke 15 jaar op het podium. Goed voor maar liefst 12 zaalshows, 2 biografieŽn, 1 talkshow en een cult-status in de podcastwereld. En dat mocht groots gevierd worden, met een zaalshow in Lotto Arena: 'XDR15'.

Een exclusieve special met de fan favorites, maar ook nieuw materiaal, die vanaf nu te bekijken is op Streamz.

Het is soms vreemd hoe iemands carrière kan lopen. Die van Xander De Rycke is daar het mooiste, levende bewijs van. Al vijftien jaar lang is humor voor De Rycke zijn passie en zijn werk. Op 30 maart 2006 stond hij voor het eerst op een podium en sleepte meteen de 'Homo Cabarectus'-award in de wacht. Vandaag is hij niet meer weg te denken uit het Nederlandstalige comedylandschap.

'XDR15' was een éénmalige live special met het beste uit 12 zaalshows, van 2006 tot vandaag. Een show gevuld met de fan favorites dus, een echte trip down memory lane voor wie Xander al een tijdje volgt. Maar naast het beste uit alle shows, schreef hij ook nieuw materiaal bij elkaar.

De show werd eenmalig live opgevoerd in de Antwerpse Lotto Arena, maar is vanaf vandaag ook beschikbaar voor alle Streamz abonnees. Op dit moment tourt Xander door Vlaanderen met 'Bekend & Bescheiden'.



'Uitgerust & Immuun', de 'HHVB' specials, 'Quarter-Life Crisis' en 'Vanavond Live' zijn reeds te bekijken op de streamingdienst. 'XDR15' is vanaf woensdag 2 maart 2022 exclusief beschikbaar op Streamz en Streamz+.