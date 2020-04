'Helden van Hier: Corona' volgt intensieve zorgen van Hasseltse Jessa-ziekenhuis

De Ronde tegen Corona van VTM en HLN, die zondag over heel Vlaanderen vloog, passeerde ook over Geronimo in Lievegem, het productiehuis dat onder andere 'Helden van Hier: Corona' maakt.

Zij hadden ook een boodschap gemaakt voor de helden rond wie ze nu dit programma maken.



Maandag 6 april,is er weer een nieuwe aflevering van 'Helden van Hier: Corona'. Vlaanderen is duidelijk geboeid door de blik achter de schermen bij verschillende hulpverleners, zorgverstrekkers en experten tijdens de coronacrisis. De tweede aflevering werd ondertussen bekeken door ongeveer 830.390 mensen, met een marktaandeel van 43.3% (live+4, VVA 18-54).

In de aflevering van maaandag is te zien hoe de afdelingen intensieve zorgen in ziekenhuizen steeds voller beginnen te liggen. Ziekenhuizen bereiken stilaan hun limiet en het nijpend tekort aan capaciteit schuilt om de hoek. Intussen steekt heel het land de zorgverleners een hart onder de riem. Overal in Vlaanderen hangen witte vlaggen buiten en wordt er om 20u geapplaudisseerd.

In het Jessa ziekenhuis in Hasselt laten de hulpverleners en zorgverpleegkundigen in sneltempo materiaal aanrukken om COVID-patiënten op te vangen. De afdelingen intensieve zorgen liggen ondertussen vol en het ziekenhuis bouwt operatiekwartieren en ontwaakruimtes om tot 'noodintensieves'. 'We zitten nu in een fase van overmacht met een gebrek aan afgesloten boxen om patiënten op te vangen. We moeten daardoor soms mensen bij elkaar leggen maar er zit niets anders op. We moeten roeien met de riemen die we hebben', zegt Dr. Ilse De Pauw, internist-anesthesist. En ook Marc Van Ranst merkt dat de sfeer in de ziekenhuizen verandert: 'Eerst kwamen patiënten met mondjesmaat binnen maar nu komen ze met zoveel tegelijkertijd... Sommige ziekenhuizen leunen heel dicht tegen hun eigen capaciteit en iedereen wordt nerveuzer.'

Ook de uitvaartsector heeft een moeilijke taak te vervullen in deze crisistijden. Mensen moeten na de plechtigheid, die doorgaat in beperkte kring, meteen naar huis. Zelfs de kleinste plechtigheden worden gegeven in de grootste zaal. 'Het is niet omdat je met meer mensen bent dat je een mooier afscheid geeft. Het grote verschil is dat je afstand moet bewaren. In momenten van afscheid is het net die steun en warmte essentieel', zegt begrafenisondernemer Jill De Ras.

Viroloog Marc Van Ranst haast zich ondertussen nog steeds van nieuwsstudio naar nieuwsstudio. Onderweg naar huis wil zijn nichtje weten of hij het ‘Marc Van Ranst-lied’ al heeft ontdekt? Het team van Marc werkt nu dag en nacht om zoveel mogelijk stalen te testen. Ze ontvangen een koffer die recht uit het museum lijkt te komen… Er zitten gasmaskers uit de Koude Oorlog in.

'Helden van Hier: Corona', maandag 6 april om 21.45 uur bij VTM.