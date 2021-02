Heeft 'Belgium's Got Talent'-presentator Koen Wauters zélf een neus voor talent?

Heeft 'Belgium's Got Talent'-presentator Koen Wauters zlf een neus voor talent?

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Hij presenteerde al zes seizoenen van de talentenjacht 'Belgium's Got Talent', maar heeft Koen Wauters ook zlf een neus voor talent? Dat mag hij tonen in de tweede aflevering van 'Game of Talents'.

Samen met de 24-jarige Jente neemt hij het op tegen een volledig vrouwelijk team uit Nederland, met actrice Katja Schuurman (bekend uit 'Costa!') en de 20-jarige studente Roos. Hun mond valt meer dan eens open van verbazing wanneer zeven artiesten hun talent komen tonen op het podium.

'Of ik een neus heb voor talent? Ik zou durven zeggen en ik mag hopen van wel', zegt Koen Wauters in 'Game of Talents'. 'Ik presenteer 'Belgium's Got Talent', waar zo ontzettend veel divers talent op het podium komt, dus ik ga er wel vanuit dat ik mijn vriend Jente ga kunnen helpen. Hij is erg geschikt voor 'Game of Talents', want hij heeft mensenkennis. Dat durf ik te zeggen omdat Jente leerkracht is en leerkrachten moeten snappen hoe iemand in elkaar zit om hen altijd te kunnen blijven motiveren.'

Heeft Koen het bij het rechte eind? Samen met Katja en teamgenoten Jente en Roos probeert hij enkel op basis van intuïtie en mensenkennis te raden welke talenten bij welke artiesten horen. Alleen zo kunnen ze de mooie bedragen in de mysterieuze geldballen verzilveren. Onder andere de 9-jarige Nova en de 60-jarige Wini slaan iedereen met verstomming wanneer ze hun act komen uitvoeren. Doen ze dat met accordeon of freestyle BMX? Met burlesque of linedance? Met hoelahoep of grunten? En wat komt een specialist in flow arts juist doen? Deze zeven talenten zorgen voor spektakel op het podium van 'Game of Talents'.

Wie vanuit zijn luie zetel wil meespelen met 'Game of Talents' kan dat elke aflevering doen via vtm.be. Daar kunnen kijkers zelf een gokje wagen en raden welk talent bij welke artiest hoort.

'Game of Talents', donderdag 25 februari om 20.40 uur bij VTM.