Hartverscheurende beelden tijdens het kampvuur op 'Temptation Island'

Foto: VIJF - © SBS Belgium 2020

De koppels proberen al tien dagen de verleiding van de vrijgezellen te weerstaan. Dat lijkt kort, maar voor de koppels is dit een zware beproeving.

Na een bewogen nacht is Eline er eindelijk in geslaagd haar prooi te pakken en ze trekt nu dan ook meteen in bij Arda.

Arda: 'Ik voel me gewoon op mijn gemak. Nog altijd dezelfde Arda als gisteren, maar dan iets gelukkiger misschien.'

Simone verwacht van Zach dat hij kan bewijzen dat hij zijn wilde haren kwijt is, maar na de gong van afgelopen nacht is ze hier niet meer zo zeker van. Zach kan zich niets herinneren van zijn nachtje met Romee: 'Ik heb geen idee wat er is gebeurd. Ik vergeet altijd alles na alcohol, na drie drankjes ben ik mijn eigen naam vergeten.'

Hij kiest er dan ook voor om meteen op zijn eerste kampvuur zijn joker in te zetten.

Zach: 'Ik denk dat ik vanaf de startstreep achteruit ben gelopen in plaats van vooruit. Mijn joker ga ik sowieso meteen inzetten, ik wil dit zelf kunnen uitleggen.'

Niet iedereen gelooft nog in een goeie afloop. De dames krijgen vandaag bij het kampvuur beelden van hun partners te zien. En dat belooft een pittige avond te worden.

Elke: 'Ik hou mijn hart al vast voor de volgende beelden.'

'Temptation Island', vrijdag 24 april om 20.35 uur bij VIJF.