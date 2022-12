Hanne toont pasgeboren zoontje in 'K3, Eén Jaar Later'

In 'K3, En Jaar Later' stelt Hanne vol trots haar pasgeboren zoontje Julien voor aan haar mede-K3'tjes n aan de wereld.

Wanneer Marthe en Julia er tijdens Hanne’s zwangerschapsrust met z’n tweeën op uit trekken om het nieuwe K3-album ‘Vleugels’ te promoten krijgen ze plots een onverwacht, maar hartverwarmend telefoontje van Hanne: 'Ons zoontje is er!' De fiere en geëmotioneerde ‘tantes’ kunnen niet wachten om de kleine Julien in hun armen te sluiten en plannen al snel een babybezoekje. Julien is een wolk van een baby en verovert meteen de harten van tante Julia en tante Marthe. Maar ook mama Hanne kan niet genoeg krijgen van haar pasgeboren zoontje: 'Ik kan zelf uren naar hem blijven kijken. Het voelt zo goed, dit is echt zalig', klinkt het gelukkig.

'K3, Eén Jaar Later', zaterdag 17 december om 19.55 uur bij VTM en ook op VTM.GO.