Groupies van Marc Van Ranst? Jawel, ze bestaan!

In de aflevering van 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' op maandag 13 december wil Elke, de rechterhand van viroloog Marc Van Ranst, hem een onhebbelijke gewoonte afleren: hij neemt namelijk bijna nooit zijn telefoon op wanneer zij hem belt. En dus schakelt ze Jens Dendoncker en Jeroen Verdick in.

Tijdens een restaurantbezoek met een collega, krijgt Marc telefoon van Elke en jawel… hij neemt haar oproep niet aan. Niet veel later krijgen twee tienermeisjes hem in het vizier. Blijkt dat zij hevige fans zijn van de gekende viroloog. Een uitgebreide handtekening aub? Jawel, dat doet Marc met het grootste plezier. Alsook een handtekening op de map van wetenschappen, volledig versierd met foto’s van Marc. 'Wacht, hier ga ik een foto van trekken. Dat heb ik nog nooit gezien', aldus de gecharmeerde en lichtjes verwonderde viroloog. Of hij ook nog even op de foto wil? Tuurlijk! Maar dan blijkt het toch allemaal iets te mooi om waar te zijn en komt de verborgen agenda van het tienermeisje aan het licht. Hopelijk blijft de boodschap even hardnekkig hangen als het corona virus...

Van het ene uiterste naar het andere: Shakira lijkt dan weer vergroeid te zijn met haar smartphone en dat werkt haar vriend Jochem fameus op de zenuwen. Tegen wil en dank is hij constant fotograaf van dienst voor haar social media kanalen: 'Er moeten wel honderd foto’s gemaakt worden vooraleer er één of misschien twee goed zijn.' Niemand minder dan Jan Verheyen en Peter Van den Begin worden ingehuurd om haar de boodschap over te brengen. Wanneer Jan Shakira onverwachts vraagt te figureren in een filmscène, neemt ze plaats tegenover Peter Van den Begin. De acteur zal haar luid, emotioneel én dreigend de boodschap overbrengen.

En dan is het tijd voor een extra portie romantiek. Jordy is al vijf jaar samen met de man van zijn leven, Matteo, en vindt het tijd om de volgende stap te zetten: samenwonen. Hij wil dit op een speciale manier vragen en dus schakelt Jens NASA Willebroek in. Zij zorgen voor een boodschap met heel veel impact…

'Hoe Zal Ik Het Zeggen?', maandag 13 december om 20.35 uur bij VTM en ook op VTM GO.