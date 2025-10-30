'Pano' onderzoekt: Mijn vriend AI
Kijkcijfers: maandag 27 oktober 2025
Dieter en reisgezellen trekken voor 'Down the Road' naar Australië

Grootste nachtmerrie van Andy en Tine wordt werkelijkheid in 'Andy en de Baksteen Belgen'

donderdag 30 oktober 2025
Foto: VTM 2 - © DPG Media 2025

Hoewel de ruwbouw in drie maanden klaar zou moeten zijn, wachten Andy en Tine na negen maanden nog steeds vol ongeduld.

Van metselwerken die niet conform zijn tot scheve puntgevels en een onafgewerkte schouw: ook bij de tweede officiële oplevering van de ruwbouw blijkt dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Maar… enkele dagen later ligt de werf er verlaten bij. De reden? Andy en Tine beleven de grootste nachtmerrie van elke Belg met een baksteen in de maag: na maanden van bouwellende wordt hun aannemer tot overmaat van ramp failliet verklaard. Hun hele bouwproject komt zo op losse schroeven te staan. Wat nu?



'Andy en de Baksteen Belgen', donderdag 30 oktober om 21.50 uur bij VTM 2, zaterdag 1 november om 21.15 uur bij VTM en ook op VTM GO.


Andy en de Baksteen Belgen op tv
Zaterdag 1 november 2025 om 21u15  »
VTM
Andy's ruwbouw loopt al negen maanden vertraging op. De deadline wordt opnieuw niet gehaald en zijn ergste nachtmerrie wordt werkelijkheid. Het kost hem handenvol geld, maar via via vindt hij een oplossing.
Zaterdag 8 november 2025 om 21u10  »
VTM
Andy en Tine vieren dat hun huis winddicht is. Andy droomt van een verhuis binnen drie maanden, tot ongeloof van Tine. Terwijl hij ook nog een poolhouse en zwembad plant, botst hij al snel op slecht nieuws van de elektricien.
Zondag 2 november 2025 om 21u45  »
VTM 2
Andy's ruwbouw loopt al negen maanden vertraging op. De deadline wordt opnieuw niet gehaald en zijn ergste nachtmerrie wordt werkelijkheid. Het kost hem handenvol geld, maar via via vindt hij een oplossing.
Dinsdag 4 november 2025 om 23u45  »
VTM 2
Andy's ruwbouw loopt al negen maanden vertraging op. De deadline wordt opnieuw niet gehaald en zijn ergste nachtmerrie wordt werkelijkheid. Het kost hem handenvol geld, maar via via vindt hij een oplossing.
Donderdag 6 november 2025 om 21u25  »
VTM 2
Andy en Tine vieren dat hun huis winddicht is. Andy droomt van een verhuis binnen drie maanden, tot ongeloof van Tine. Terwijl hij ook nog een poolhouse en zwembad plant, botst hij al snel op slecht nieuws van de elektricien.

Superman (Blu-ray)
DVD
I Know What You Did Last Summer (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (DVD)
DVD
Persbericht VTM 2
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm3 logo

Podcaster Bobby Lieber wordt aangesteld als curator van het LGBTQ+ History Museum. Tijdens een feestje naar aanleiding van de lancering van een nieuwe datingapp ontmoet Bobby de knappe Aaron.

'Bros', film uit 2022 met oa. Billy Eichner, om 22.45 uur op VTM 3.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 11:00
    Herfstbeelden
    00:25
    Journaallus
  • 10:00
    Radio 1 Boekenfeest
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: sta op met Radio 2
  • 11:25
    Vos en Haas
    05:00
    Geen uitzending
  • 09:50
    Geen uitzending
    01:35
    NYPD Blue
  • 11:00
    Geen uitzending
    23:20
    Night Coppers
  • 11:25
    Superstore
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:00
    Geen uitzending
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:35
    Christmas at Holly Lodge
    01:35
    Joe
  • 10:00
    Joe
    01:30
    Geen uitzending
  • 11:00
    Geen uitzending
    01:05
    Alter Ego
  • 11:15
    Elementary
    00:30
    Neighbours: A New Chapter
  • 11:15
    Two and a Half Men
    02:10
    East New York
  • 11:10
    A Place in the Sun
    01:15
    Big Miracles
  • 11:10
    I Escaped a Murderer
    01:25
    Rizzoli & Isles
  • 10:00
    Herhalingslus
    08:00
    Wijzer Wonen
  • 11:20
    Hallo Roger
    05:55
    Sixties To Six
  • 10:55
    Indian Summer
    01:25
    Winterse Kost
  • 10:50
    Death in Paradise
    01:40
    Grantchester
  • 11:15
    American Pickers
    01:05
    The Real Housewives of Beverly Hills
  • 11:15
    Goedemorgen Nederland
    01:05
    Pauw & De Wit
  • 11:20
    BinnensteBuiten
    01:05
    Ongehoord Nieuws
  • 11:25
    Raad eens hoeveel ik van je hou
    01:05
    Eva