Grootste nachtmerrie van Andy en Tine wordt werkelijkheid in 'Andy en de Baksteen Belgen'

Hoewel de ruwbouw in drie maanden klaar zou moeten zijn, wachten Andy en Tine na negen maanden nog steeds vol ongeduld.

Van metselwerken die niet conform zijn tot scheve puntgevels en een onafgewerkte schouw: ook bij de tweede officiële oplevering van de ruwbouw blijkt dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Maar… enkele dagen later ligt de werf er verlaten bij. De reden? Andy en Tine beleven de grootste nachtmerrie van elke Belg met een baksteen in de maag: na maanden van bouwellende wordt hun aannemer tot overmaat van ramp failliet verklaard. Hun hele bouwproject komt zo op losse schroeven te staan. Wat nu?

