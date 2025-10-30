Grootste nachtmerrie van Andy en Tine wordt werkelijkheid in 'Andy en de Baksteen Belgen'

Hoewel de ruwbouw in drie maanden klaar zou moeten zijn, wachten Andy en Tine na negen maanden nog steeds vol ongeduld.
Van metselwerken die niet conform zijn tot scheve puntgevels en een onafgewerkte schouw: ook bij de tweede officiële oplevering van de ruwbouw blijkt dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Maar… enkele dagen later ligt de werf er verlaten bij. De reden? Andy en Tine beleven de grootste nachtmerrie van elke Belg met een baksteen in de maag: na maanden van bouwellende wordt hun aannemer tot overmaat van ramp failliet verklaard. Hun hele bouwproject komt zo op losse schroeven te staan. Wat nu?
'Andy en de Baksteen Belgen', donderdag 30 oktober om 21.50 uur bij VTM 2, zaterdag 1 november om 21.15 uur bij VTM en ook op VTM GO.
Andy en de Baksteen Belgen op tv
Zaterdag 1 november 2025 om 21u15 »
Andy's ruwbouw loopt al negen maanden vertraging op. De deadline wordt opnieuw niet gehaald en zijn ergste nachtmerrie wordt werkelijkheid. Het kost hem handenvol geld, maar via via vindt hij een oplossing.
Zaterdag 8 november 2025 om 21u10 »
Andy en Tine vieren dat hun huis winddicht is. Andy droomt van een verhuis binnen drie maanden, tot ongeloof van Tine. Terwijl hij ook nog een poolhouse en zwembad plant, botst hij al snel op slecht nieuws van de elektricien.
Zondag 2 november 2025 om 21u45 »
Dinsdag 4 november 2025 om 23u45 »
Donderdag 6 november 2025 om 21u25 »
