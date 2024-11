Grijze wolken boven huwelijk van Jidse en Jorina

Foto: VTM - © DPG Media 2024

Troepen er grijze wolken samen boven het huwelijk van Jidse en Jorina? De match made in heaven bracht enkele dagen apart door om te ontdekken of ze mekaar zouden missen.

Wanneer ze herenigd worden, blijkt dat Jorina Jidse effectief heeft gemist, maar omgekeerd blijkt dat niet zozeer het geval te zijn. Dat besef maalt in Jidses hoofd, en nu ook in dat van Jorina...



'Blind Getrouwd', maandag 25 november om 20.40 uur bij VTM.