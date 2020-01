Golden Globes gepresenteerd door Ricky Gervais Awards, zondag live op ZES

Zes zendt de glamoureuze awardshow van de Golden Globes live uit op 5 januari, de echte nachtuilen kunnen dan live genieten van de 77ste editie van de uitreiking van de Golden Globe Awards.

Voor wie toch liever geniet van zijn nachtrust is er op 8 januari ook nog de samenvatting van de show te zien op ZES, om 20.35 uur.

De prijzen ter erkenning van uitmuntendheid in film en televisie, worden uitgereikt tijdens een ceremonie in het Beverly Hilton Hotel, in Beverly Hills (Californië). De prijsuitreiking zal voor de vijfde keer gepresenteerd worden door Brits acteur en komiek, Ricky Gervais.

Onder de genomineerde zijn onder andere Scarlett Johansson, Leonardo DiCaprio en Brad Pitt te vinden. Ook de animatiefilm 'Frozen II' zou in de prijzen kunnen vallen.

'The Golden Globe Awards 2020', zondag 5 januari om 2.00 uur live op ZES.