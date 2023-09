'Godvergeten': hoe Operatie Kelk hoop bracht. Wat rest er meer dan 10 jaar later?

In de 3de aflevering van 'Godvergeten' keren we terug naar 24 juni 2010. Speurders houden huiszoekingen in het Aartsbisschoppelijk Paleis in het kader van een onderzoek naar mogelijke toedekking van misbruik van kinderen door priesters en paters.

Omdat er toevallig een cameraploeg in de buurt is, wordt alles op film gezet. De beelden gaan de wereld rond, in België barst de bom. Kort voordien had de neef van een hooggeplaatste Belgische bisschop een gesprek geregistreerd met zijn nonkel, die hem als kind dertien jaar lang had misbruikt, en kardinaal Danneels. De zogenaamde Danneels-tapes blijken een stok achter de deur om de kerk tot snelle actie aan te zetten. Bisschop Vangheluwe neemt ontslag en het gerecht start een onderzoek naar het systematisch toedekken van seksueel misbruik door geestelijken. Operatie Kelk is geboren. Voor het eerst krijgen slachtoffers hoop dat er eindelijk erkenning zal volgen voor hun leed, en dat de daders ter verantwoording zullen worden geroepen. Opnieuw doen honderden slachtoffers voor het eerst hun verhaal, na decennia van zelfopgelegd zwijgen: aan hun partner, aan hun kinderen, aan hun omgeving. België pioniert: zal er een rechtszaak volgen?

Meer dan tien jaar later is Operatie Kelk een stille dood gestorven. Tot een rechtszaak is het nooit gekomen, een juridisch gevolg lijkt onwaarschijnlijk. In de derde aflevering van Godvergeten maken de slachtoffers, advocaten, politiemensen en betrokkenen voor zichzelf de balans op. Wat rest er van de hoop die ze koesterden in 2010? Geloven ze nog in erkenning en gerechtigheid? En is er eindelijk die loutering waar velen van hen al zo lang naar hunkeren?

'Godvergeten', aflevering 3, dinsdag 19 september om 21.20 uur op VRTCanvas & VRTMAX.