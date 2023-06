Geniet in juli van BBC First's 'Paradise of Crime'

In juli presenteert BBC First het 'Paradise of Crime', een seizoen vol series die de kijker tijdens de zomermaanden meeneemt op een misdaadreis langs een reeks exotische locaties, van Barcelona tot Guadeloupe.

Met titels zoals 'Death in Paradise', 'The Diplomat', 'The Mallorca Files', 'Signora Volpe' en 'Midsomer Murders', zorgt BBC First voor een zomers uitje vanuit je eigen huis.

De veelgeprezen en geliefde sitcom 'Ghosts' keert terug naar BBC First voor een vierde seizoen. In dit seizoen van de BAFTA-genomineerde komedie openen Alison (Charlotte Ritchie) en Mike (Kiell Smith-Bynoe) eindelijk hun B&B. Verwacht veel gelach als het koppel hun gasten probeert een 5-sterren service aan te bieden zonder dat de geesten zich ermee bemoeien en hun plannen in de war schoppen.

Het 'Paradise of Crime' seizoen loopt vanaf zaterdag 1 juli tot eind augustus op BBC First. Bevestigde titels zijn onder andere:

'The Mallorca Files seizoen 1 & 2'

'Death In Paradise'

'Signora Volpe'

'The Diplomat'

'Midsomer Murders'

'Beyond Paradise'

'Ghosts' seizoen 4 gaat dinsdag 4 juli om 21.00 uur in première op BBC First

Het succesvolle 'Ghosts' keert terug voor een vierde seizoen met zes afleveringen. De geliefde sitcom gaat over een jong stel, Alison (Charlotte Ritchie) en Mike (Kiell Smith-Bynoe), die onverwachts een groot landgoed hebben geërfd. Echter ontdekken ze dat het huis uit elkaar valt en overspoeld wordt door geesten.

Het afbrokkelende landhuis Button House is de thuisbasis van een groep rusteloze geesten die er in de loop der eeuwen zijn gestorven. Elke geest is een product van zijn tijd en samen hebben ze constant ruzie over de meest onbenullige, dagelijkse dingen.

In dit seizoen openen Alison en Mike hun langverwachte B&B in het poortgebouw van Button House. Ze zijn vastbesloten de allerbeste recensies te krijgen, omdat ze weten dat hun broodwinning ervan afhangt. Terwijl Alison zich bezighoudt met de eisen van de moeilijkere gasten, en Mike onvermoeibaar doorwerkt om te zorgen voor 5-sterren entertainment, worden de geesten geconfronteerd met een schokkende gebeurtenis die hun leven voorgoed zal veranderen. Vreselijke pech bedreigt de toekomst van Button House.

In juli kan je de volgende series blijven kijken op BBC First:

'Harry Wild' elke vrijdag om 21.00 uur tot 7 juli

'Granite Harbour' elke maandag om 21.00 uur tot 3 juli

'Sanditon' elke zaterdag om 21.00 uur tot 29 juli

'Six Four' elke zondag om 21.00 tot 16 juli