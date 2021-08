Gastjurylid én eigenaar Marc Coucke inspecteert de chalets in 'Vakantiehuis for Life'

Maandag zijn de duo's halfweg de verbouwingen in 'Vakantiehuis for Life' en krijgen ze bezoek van een nieuw gastjurylid. Marc Coucke, oftewel 'Monsieur Durbuy', ondernemer en eigenaar van het chaletpark: 'Ik ben heel benieuwd. Ze zouden nu halverwege moeten zitten. Ik hoop dat er nieuwe ideeën te zien zijn en hoop dat ze me gaan verrassen met creativiteit.'

Om Marcel en Lodewijk extra inspiratie te geven, neemt hij hen mee naar de chalet die zijn vrouw onder handen heeft genomen. En dan ziet hij plots een beeld op het terras staan: 'Dat beeld komt uit onze tuin! Ik had het nog niet gezien, ik zie het nu pas!', merkt hij lachend op.

Na 17 dagen kamperen en slapen op de grond is het eindelijk zover: de bedden worden geleverd! Marcel en Lodewijk hadden al een bed sinds dag 1 maar het jurybezoek van vorige week leverde hen een paar slapeloze nachten op. Toch blijft de stemming opperbest bij de twee vrienden: 'We gaan de moed zeker niet opgeven, dat is het laatste dat er gaat gebeuren alleszins. We gaan er blijven tegenaan gaan!', klinkt het strijdvaardig.

Er kunnen vandaag opnieuw punten worden verdiend met een nieuwe survival opdracht aan de beruchte klimpaal: een combinatie van klimmen, evenwicht en een tikkeltje acrobatie. Wie het snelst de klimpaal bedwingt én eraf springt, wint deze survival proef. Vooral Tim en Amy moeten zich mentaal opladen want beiden moeten hun hoogtevrees overwinnen. Melissa overtreft zichzelf. De vraag is of dat straks ook het geval zal zijn bij haar boezemvriendin Pauline. En wagen Christopher en Hannah de sprong in het diepe?

Traditioneel na een jurybezoek, roept Julie iedereen samen voor de nabespreking en de punten. Het verdict van Marc Coucke levert een nieuwe tussenstand op maar hij heeft ook een verrassing voor de winnaars van vandaag: zij mogen een tegoedbon weggeven voor een verwenweekend in hun chalet ten voordele van de vzw Menno’s Droom, een organisatie die een gezin steunt waarvan het kind in behandeling is voor een zware ziekte.

'Vakantiehuis for Life', maandag 2 augustus om 22.20 uur bij VTM. De afleveringen van Vakantiehuis for Life zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.