Gaêtan met duidelijke missie in 'Free Love Paradise': Wie wil een trio?

De 6 koppels van 'Free Love Paradise' blijven de grenzen van hun open relatie verleggen in dit ultieme relatie-experiment. Na een zwoele feestavond belandde vrijgezel Laura in bed bij Lenny en Tamara.

Ook Gaêtan en Cristina hebben hun zinnen gezet op de Gentse Laura. In de vierde aflevering gaat Gaêtan alleen op date met haar en heeft één duidelijke opdracht: 'Voor mij is het 'man on a mission'. Laura heeft een paar keer aangegeven dat ze er voor open staat, dus tijd om haar te vragen wat zij van ons vindt.' Cristina steunt haar Gaêtan voor honderd procent: 'Gaêtan wilt zo’n trio al heel lang en hij heeft het nog nooit kunnen bereiken. En ik wil de eerste vriendin van hem zijn waarbij het wel kan gebeuren.' Gaat vrijgezel Laura mee in hun avontuur, of wordt het een koude douche voor Gaêtan?

Ook Robin en Kéty hebben stilaan hun favoriete vrijgezellen. Kéty kan het goed vinden met vrijgezel Keanu en Robin trekt meer en meer naar de Nederlandse Lindy. Op een nieuw feestje in de Secret Garden blijft Robin z’n pijlen op haar richten. En dat leidt tot een passionele kus. 'Actions speak louder than words zeker', lacht Robin. 'Maar dan wilde ik het wel meteen tegen Kéty zeggen vooraleer ze het van iemand anders zou horen.'

