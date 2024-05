Frustraties tussen Loïc Van Impe en Olivier Deschacht groeien in 'Special Forces'

Vanavond staat er in 'Special Forces' een cruciale les op de planning die de goede sfeer onder de rekruten doet keren. Davina Simons, Jan Bakelants, Loc Van Impe, Olivier Deschacht, Ismal Abdoul en Sad Boumazoughe krijgen les over 'cover stories'.

'Als wij een opdracht uitvoeren op vijandelijk terrein en de vijand mag niet weten wat de eigenlijke missie is, gaan we een fictieve missie vertellen om de eigenlijke opdracht te verdoezelen', legt chef Blom uit. Tijdens het ontbijt grijpt tv-kok Loïc de kans om hun gedeelde cover story tot in de details uit te werken. Een strategie waar ex-voetballer Olivier Deschacht het niet mee eens is: 'Je moet ook niet te ver gaan. Ik kan niet veel onthouden en ga het echt simpel houden. Als jullie meer info geven dat ik kan onthouden wordt het ook ongeloofwaardig voor mij.' Al blijft Loïc volharden: 'We moeten niet nonchalant worden hé boys. Als ze drie vragen stellen, dan vallen we door de mand.'

