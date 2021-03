Frikandellen, feest en een jarige Claire in Chateau Meiland

De Meilandjes hebben hun Franse chateau achter zich gelaten voor een boerderij in Hengelo. En zoals we de familie kennen is er ook daar altijd iets te doen.

Feest bij de familie Meiland want kleine Claire is jarig en mag drie kaarsjes uitblazen. En dat vieren ze groots met pannenkoeken, een nieuwe trampoline én eten van de snackbar.

Maar als echte driejarige, zit ze midden in de peuterpuberteit dus niets is leuk en alles is gewoon 'nee'. Ook het antwoord op de vraag of ze blij is met haar nieuwe reuze trampoline, nee! Om hun nieuwe leven in Nederland goed te beginnen, besluit de familie om eindelijk weer eten bij de snackbar te kopen. Na twee jaar in Frankrijk lusten ze wel wat frikandellen. Maxime: 'Hoé lekker is dit? Ik heb dit zo erg gemist, ik kan wel janken.' 'Chateau Meiland', dinsdag 9 maart om 20.35 uur op Play5.