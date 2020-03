Freek Braeckman leert dernyfietsen in de laatste 'BEAT VTM'

Op maandag 16 maart wordt het laatste duel tussen team VTM en team Vlaanderen allesbepalend in 'BEAT VTM'. Een zware verantwoordelijkheid rust dus op de schouders van VTM NIEUWS-anker Freek Braeckman en zijn 43-jarige uitdager Sam uit Brecht.

Zij nemen het in het laatste duel voor de compilatieaflevering tegen mekaar op achter een derny op de piste.

Het duel tussen Sam en Freek wordt er één tussen sportieve kemphanen. Sam is ex-kampioen tumbling, Freek was in een vorig leven veelvuldig Belgisch kampioen schermen en won zelfs een wereldbekertoernooi. De twee zullen tegen mekaar gaan dernyrijden: een onderdeel van de wielersport waarbij de renner een hogere snelheid bereikt door zo kort mogelijk achter een motorfiets te rijden. Snelheden van 65 km/u zijn geen uitzondering. 'Niet simpel en al evenmin zonder gevaar', klonk het bij Freek in de kick-off aflevering. 'Hopelijk geraak ik niet gewond. Of hooguit een klein beetje misschien.'

De coaches en dernyrijders van Freek en Sam zijn Michel Vaarten en André De Raet, twee ervaren veteranen. Ze worden door hen klaargestoomd voor de finale op steeds steilere pistes. Voor die finale koersen Freek en Sam in de legendarische tempel van het pisterijden: ‘t Kuipke in Gent. Op deze korte (166m) en steile piste worden door de profrenners soms snelheden gehaald tot boven de 70 km/u. Het is de tweede steilste piste ter wereld met bochten die een hellingspercentage hebben van 48%. Freek en Sam proberen dan ook niet te denken aan de crashes van Mark Cavendish en Gerben Thyssen op de laatste editie van de Zesdaagse. Zoals echte topsporters denken ze maar aan een ding: als eerste de eindmeet halen.

Freek Braeckman en Sam blikken terug in 'BEAT VTM Talks' op VTM GO

'BEAT VTM' gaat na elke aflevering verder met 'BEAT VTM Talks', dat exclusief te zien is op VTM GO. In 'BEAT VTM Talks' blikken de bekende en onbekende Vlamingen terug op hun parcours, hun voorbereidingen, de ups & downs, ... Freek Braeckman en Sam nestelen zich naast elkaar in de achtste online aflevering. 'BEAT VTM Talks' toont bovendien ook extra beelden die niet op tv te zien waren.

