Flo Windey praat met Lauren Versnick over seksuele opvoeding in eerste 'Club Flo'

Foto: VTM 2 - © DPG Media 2020

In haar eerste eigen programma 'Club Flo' praat Flo Windey vanaf donderdag 19 november om 21.45 uur over datgene waar doorgaans moeilijk over gepraat wordt. Over seks, drugs en alles wat daarbij hoort.

Flo gaat ook zelf de baan op om sekssnufjes te testen en ervaringen uit te wisselen. In de eerste aflevering voert ze meteen de daad bij het woord. Flo maakt haar eigen dildo’s in een sekstoyfabriek, test met Average Rob voor het eerst VR-porno uit en zoomt in op het fenomeen tripsitten. Met Lauren Versnick praat ze over seksuele opvoeding en over 'de eerste keer'.

Flo trekt naar de enige sekstoyfabriek in Europa en krijgt er te zien hoe seksspeeltjes gemaakt worden. En nog leuker: ze mag er haar eigen roze dolfijnendildo's maken. Van sekstoyconsulente Ruud Poppe, aka Miss Poppie, die zelf al oneindig veel speeltjes uitteste voor haar blog, komt ze te weten hoe je nu zelf het juiste speeltje voor je lichaam kan kiezen. Met internetsensatie Average Rob test Flo virtual reality porno uit. En daarbij valt haar één ding op: 'Oh my god, ik ben een man! Ik voel mij hier super ongemakkelijk bij. De VR porno die er nu is, is super hard op mannen gericht. Fucking raar dat ik ineens een penis heb.'

In haar 'Club' ontvangt Flo deze week ook Lauren Versnick, dochter van Lynn Wesenbeek en partner van comedian en presentator Jens Dendoncker. Lauren praat open over de seksuele opvoeding die ze van haar mama kreeg, over haar vrees om voor haar 21ste zwanger te worden, over haar eerste kus en over onenightstands. 'Wij waren met drie meisjes thuis - mijn zus, mijn mama en ik - en alles was daar wel bespreekbaar', vertelt Lauren. 'Echt álles. Als ik een leuk avontuur had, werd dat de ochtend nadien breed besproken aan de ontbijttafel. Met mama erbij, zij kon tips and tricks geven.'

Ook het taboe over drugs wordt in 'Club Flo' doorbroken. Flo heeft het met drugsexperte Tina Van Havere van HOGENT over het fenomeen tripsitten. 'Dat is zorg dragen voor je vrienden, die onder invloed zijn op dat moment', vertelt Tina. 'Het is een schadebeperkende maatregel waarbij de tripsitter ervoor zorgt dat de anderen geen schade toebrengen aan zichzelf of aan hun omgeving.'

Taboes doorbreken, daar zorgt ook de 20-jarige Luca voor. Zij werd twee jaar geleden het slachtoffer van een verkrachting en doet haar verhaal bij Flo. Ze leest een zelfgeschreven brief aan haar verkrachter voor.

In de terugkerende rubriek 'Waisda?' krijgen verschillende duo’s elke week een vreemd voorwerp op hun keukentafel. Aan hen om te raden waar dat voorwerp precies voor dient. Ook Mariette, bekend van het VTM-programma 'De Wereld Rond' met 80-jarigen, raadt mee en fronst toch eens diep bij het voorwerp dat ze in de eerste aflevering voorgeschoteld krijgt.

'Club Flo', vanad donderdag 19 november om 21.45 uur bij VTM 2.