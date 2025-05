Finale 'Kamp Jeroom' 2025: wie wint de strijd én de wagen?

Voor de laatste keer dit seizoen verwelkomt Jeroom drie verrassende duo's in zijn parkeergarage. Maaike Cafmeyer & Anastasya Chernook, Daan Alferink & Steven Van Herreweghe en ​Sven de Leijer & Annemie Struyf zetten alles op alles om de titel van Celebrity van het jaar én de glimmende patserbak te veroveren.

Maar daarvoor zullen ze eerste de finale moeten halen en het record van Average Rob en Arno The Kid verbreken, die maar liefst 28 bordjes aan diggelen schoten.



Maar voor de hippe stadswagen z'n nieuwe eigenaars toegewezen krijgt, heeft Jeroom nog drie absurde opdrachten in petto. In de eerste opdracht vinden de duo’s een tafeltje, een eiermand vol eieren en een grote wand met een klein gat. Hun taak? Alles door het gat krijgen en aan de andere kant het tafereel zo goed mogelijk reconstrueren. Slagen de kandidaten erin om alle eieren heel aan de overkant te krijgen?



Vervolgens treffen ze twee wc’s aan en talloze wc-rollen die verspreid in de garagebox ophangen. De opdracht is simpel: blijf zitten op het toilet en rol zoveel mogelijk wc-rollen tot op het laatste velletje af. Elk duo bedenkt daarbij zijn eigen inventieve manier om bij de rollen te geraken. Als laatste opdracht heeft Jeroom, net als vorig seizoen, een klassieker in petto: de mondharmonica. Zodra een kandidaat bij het scherm staat, moet hij of zij blijven staan, de mondharmonica in de mond nemen en de ander een opdracht laten uitvoeren. Dit seizoen op het menu: jezelf slaan. Terwijl Annemie Struyf spontaan begint te dansen, bestookt Anastasya haar medespeler Maaike met alles wat ze in de garagebox kan vinden.



Lukt het éen van de duo’s om Average Rob en Arno The Kid nog van de troon stoten? Of laten de broers zien dat ze na het trotseren van de Marathon des Sables nu ook het niet te onderschatten Kamp Jeroom op hun naam kunnen zetten?



De finale van 'Kamp Jeroom', donderdag 22 mei om 21.15uur op GoPlay en Play4.