'Filip van België. De Lange Weg Naar de Troon': 'Hij kan het dan toch.'

'Filip van BelgiŽ. De Lange Weg Naar de Troon': 'Hij kan het dan toch.'

Op 15 april van dit jaar werd koning Filip 60. Vandaag zit hij iets meer dan zeven jaar op de troon. Naar aanleiding daarvan brengt Canvas een vierdelige biografische documentaire over het leven van de zevende koning der Belgen.

'Filip van België. De Lange Weg naar de Troon' zoomt in op de belangrijkste momenten uit het leven van Filip aan de hand van archiefbeelden en interviews met gezaghebbende journalisten, politici en mensen uit de entourage van de koning. Een aantal ex-medewerkers van Filip of van het Paleis spreekt daarbij voor het eerst voor de camera.

In de vierde aflevering gaat het onder meer over het koningschap van Filip, de nieuwe wind die hij door het Paleis laat waaien, de charmeoffensieven naar de pers en de publieke opinie, de vertroebelde relatie met Albert en Paola en het herwonnen zelfvertrouwen van de koninklijke familie.

Filip wordt koning

Op 21 juli 2013 is Filip precies 53 jaar en 97 dagen oud. Hij legt de eed af in een tot de nok gevuld parlement. Hij is is er klaar voor.

'Hij is en blijft de best voorbereide koning. Zijn opleiding heeft meer dan 50 jaar geduurd.' - Mario Danneels

'Mocht je een manual schrijven 'hoe word ik koning?', hij zou punten scoren.' - Herman De Croo

Een nieuwe wind

Een nieuwe koning, een nieuwe wind. Jacques Van Ypersele de Strihou gaat met pensioen. Van Ypersele is de kabinetschef van Boudewijn en Albert. Meer dan 40 jaar lang is hij de zogenaamde onderkoning van België. Niet voor niets wordt hij de Raspoetin van Laken genoemd. Van Ypersele is nooit echt een believer van Filip geweest. Filip gelooft daarentegen wel in zichzelf. Hij stelt topdiplomaat Frans Van Daele aan als zijn kabinetschef en stippelt een nieuwe communicatiestrategie uit.

Filip loodst het Paleis de 21ste eeuw binnen. De gespannen relatie met de pers versoepelt en er worden voor het eerst ook promostunts georganiseerd. Filip en Mathilde verschijnen op de nationale feestdag onverwachts op de festivalweide van Tomorrowland, Philippe Geubels viert zijn verjaardag samen met Filip die op dezelfde dag jarig is, en de talkshow Vive le Vélo strijkt neer in de tuin van Laken. Filip en zijn gezin scoren steeds beter in de polls.

'Zijn gezin, dat is zijn fundament. Als hij 's avonds terugkomt en hij ziet zijn kinderen dan is het goed.' - Jacques De Kimpe (ex-adviseur prins Filip)

Generatieconflict

Albert en Paola maken zich ondertussen minder populair. Kort na de troonwissel laat Albert een eerste keer van zich horen. Hij klaagt over zijn dotatie. 900.000 euro daar kunnen hij en Paola niet mee rondkomen om hun kastelen en buitenverblijven te verwarmen. Koks inhuren voor feestjes zit er ook niet meer in, zo luidt het. Filip is not amused. Dat is hij ook niet wanneer Paola een open brief schrijft over Laurent, die in een kunstmatige coma wordt gehouden als gevolg van een zware longontsteking. Paola, die kritiek krijgt omdat ze Laurent niet bezoekt in het ziekenhuis, schrijft dat Laurent haar meest kwetsbare zoon is. Ze doet dit zonder de toestemming te vragen aan Filip. Leden van de koninklijke familie mogen enkel communiceren wanneer de koning, Filip dus, daarvoor de toestemming geeft.

'Hoe vaak is die man niet aangeslagen geweest, wat heeft hij niet allemaal als klappen gekregen.' - Jan Van den Berghe

Ophefmakend interview Koning Albert bij RTL en VTM

Filip toont leiderschap. Hij zet Vincent Pardoen, de adviseur van Albert en Paola aan de deur. Albert en Paola nemen de man privé weer in dienst. Albert en Paola weigeren zich te schikken naar de huisregels van de monarchie die ze maar al te goed kennen. Zonder medeweten geven ze exclusief in het Frans een interview aan RTL. Filip veroordeelt het recalcitrante gedrag van zijn ouders. De band verkilt en de laatste jaren sturen Albert en Paola zelfs hun kat naar het nationaal defilé op 21 juli. De koninklijke familie wordt beperkt tot Filip, Mathilde en de vier kinderen. Maar zij maken van de monarchie weer een merk met een glans - en met een kroontje.

'Filip van België. De Lange Weg Naar de Troon', maandag 12 oktober om 21.20 uur op Canvas en via VRT NU.