Fien Troch en haar vader Ludo dinsdag in 'Waarom Wachten'

Filmregisseur Fien Troch was als kind al fier op haar ouders, want die waren cooler dan de andere mama's en papa's in Londerzeel.

Haar moeder was een vrijgevochten psychologe die wel eens patiënten in huis nam om ze te helpen, en haar vader de beste filmmonteur van West-Europa, die na het werk in Brusselse cafés rondhing met Josse De Pauw, Marc Didden, Arno en Dominique Deruddere. Fien moest altijd Ludo zeggen tegen haar vader, want 'papa', dat vond hij te conservatief. Vader en dochter zijn allebei keikoppen – 'Maar hij meer dan ik!' – en er zijn wel wat dingen die ze nooit luidop tegen elkaar hebben durven zeggen. Daar moet deze wandeling verandering in brengen.

