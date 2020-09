'FAROEK' zoekt verdachte na rellen op het strand in Blankenberge

Faroek ÷zgŁnes helpt vanaf woensdag 30 september opnieuw misdrijven oplossen bij VTM. De VTM NIEUWS-gerechtsspecialist gaat in zijn opsporingsprogramma opnieuw op zoek naar daders van misdrijven, vermiste personen of naar getuigen.

Beginnen doet 'FAROEK' met een zoektocht naar één van de relschoppers in Blankenberge. Bijna acht weken na de rellen op het strand deze zomer, zijn de meeste zware relschoppers geïdentificeerd. Maar het gerecht zoekt nog één man die zich bijzonder agressief gedroeg. In 'FAROEK' doet de politie van Blankenberge een beroep op de kijkers om te weten te komen wie die man is.

In Gent zoekt Faroek Özgünes mee naar de zogenaamde 'voetenman'. Deze man valt studentes lastig door hun blote voeten te betasten, eraan te ruiken en ze tegen zijn gezicht te houden. De man zou dit al veertien jaar doen. Bij de start van het nieuwe academiejaar verspreidt de politie nu zijn robotfoto in de hoop dat iemand hem herkent.

'FAROEK' geeft beelden vrij van een verdachte die een 77-jarige vrouw heeft overvallen in haar huis in Antwerpen. Hij bond haar vast en nam daarna twee uur lang de tijd om haar woning te doorzoeken. De vrouw moest al die tijd vastgebonden op een stoel blijven zitten.

Verder in 'FAROEK':

- Een exhibitionist heeft het gemunt op een 8-jarig meisje in Laken

- Een apothekeres uit Dworp stelt zich koelbloedig op tegen twee overvallers

- In Sint-Jans-Molenbeek komen twee andere overvallers van een apotheek duidelijk in beeld

