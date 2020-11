'FAROEK' zoekt valse verpleegsters met nep-coronatest

Verpleegsters die thuis onaangekondigd een coronatest komen afnemen. Het klinkt nobel, maar dat is het niet want het zijn geen echte verpleegsters en de test is nep.

De politie waarschuwt dinsdag in het opsporingsprogramma 'FAROEK' voor dieven die met deze smoes vooral bij oudere mensen proberen binnen te geraken. Eens binnen, bestelen ze hun slachtoffers.

'Het eerste gevoel dat mijn moeder had was: fijn, ze gaan een coronatest doen', vertelt Johan, de zoon van de 84-jarige Josette. Josette woont alleen en liet twee zogezegde verpleegsters binnen in haar huis. 'Ze hebben eigenlijk voortdurend gepraat over van alles en nog wat. Mijn moeder heeft haar gevoelens de vrije loop gelaten, haar zus was twee weken daarvoor overleden. En die meisjes waren lief en die praatten mee.'

De coronatest die de valse verpleegsters uitvoeren is nep. Ze gebruiken gewone wattenstaafjes en steken die enkele minuten lang in de neus van hun slachtoffers. Terwijl de ene verpleegster de valse test uitvoert, heeft de andere tijd om geld en bankkaarten te stelen.

De politie wil iedereen waarschuwen voor deze praktijken. 'Verpleegsters komen nooit zomaar langs om een coronatest af te nemen', zegt Dorien Baens van de politie Limburg Regio Hoofdstad. 'En wat deze feiten extra ernstig maakt is dat zij weliswaar een mondmasker droegen, maar geen handschoenen, geen beschermende kledij, wat toch echt wel een extra risico inhield voor de bejaarde slachtoffers.'

'FAROEK' toont beelden van twee verdachten die toesloegen in Hasselt en vermoedelijk ook in Tongeren en Diepenbeek. De politie hoopt de dieven zo te kunnen vatten.

Verder in 'FAROEK':

- Een 52-jarige man werd in elkaar geslagen tijdens Aalst Carnaval. De verdachten waren verkleed en zijn gefilmd.

- Een jonge vrouw uit Gent werd aangerand toen ze op een bank aan de rand van het natuurpark Bourgoyen-Ossemeersen een boek zat te lezen.

- Dieven plegen inbraken in dertien auto’s aan het station van Landen. De buit is klein, maar de schade aan de wagens is groot.

- Drie verdachten stelen in één nacht tijd voor meer dan 70.000 euro aan sigaretten uit opslagplaatsen in Zaventem en Beersel.

