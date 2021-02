Fans overspoelen terrein van de Meilandjes: 'Wat een gezeik!'

Foto: Play5 - © SBS Belgium 2021

In deze aflevering van 'Chateau Meiland' blijkt Martien Meiland een natuurtalent als fotograaf voor de fotoshoot van Maximes modelijn en fans overspoelen het Chateau.

De modelijn van Maxime is klaar voor de verkoop, er moeten alleen nog even foto's worden gemaakt met haarzelf als model. Ze hoopt op een leuke fotoshoot buiten met stel koeien, maar die staan net vandaag niet in de wei. Martien heeft een beter idee: wat is nu een mooier decor dan het chateau?

Dat blijkt ook als Martien de gite inricht. Bijna is alles klaar en kunnen ze verhuizen.

Nu de Meilandjes bijna weer naar Nederland verhuizen, dagen er steeds meer fans op die de familie nog een laatste keer in het Chateau wil spotten. Dit tot grote ergernis van Martien.

'Chateau Meiland', dinsdag 2 februari om 20.35 uur op Play5.