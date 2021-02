'Familie': week 9 (2021) - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Iris botst op een veto en Lars zet Véronique op haar plaats. Niko krijgt het steeds moeilijker, Hanne zoekt mensen om tegen Quinten te getuigen. Raven staakt zijn zoektocht en Rudi krijgt een voorstel. Het atelier is een puinhoop, Niko vindt een andere investeerder. Mieke raadt Hanne af om de confrontatie met Quinten aan te gaan. Rudi staat op ontploffen. Amélie wacht in spanning op haar medische resultaten.

Maandag 1 maart 2021 - aflevering 6739

Amélie is razend door het nieuws dat ze te horen krijgt. Rudi adviseert Mieke om Niko zijn eigen gang te laten gaan. Iris stuit op een veto van Véronique. Zij wordt op haar plaats gezet door Lars. Hanne en Quinten zijn niet van plan toegevingen te doen.

Dinsdag 2 maart 2021 - aflevering 6740

Amélie blijft bij haar besluit. Hanne zoekt mensen die willen getuigen dat Quinten een drankprobleem heeft. Niko komt meer en meer in slechte papieren te zitten. Mathias overweegt om zijn aanbod in te trekken.

Woensdag 3 maart 2021 - aflevering 6741

Niko gaat toch onderhandelen met CoBrew en wil volledige carte blanche. Ook Cédric moeit zich met de zaak. Lars en Véronique doen Rudi een fantastisch voorstel. Raven beslist om zijn zoektocht te staken.

Donderdag 4 maart 2021 - aflevering 6742

Hanne is op van de zenuwen nu de dag van de rechtszaak is aangebroken. Quinten legt aan de rechter uit waarom hij vindt dat Gaston niet veilig is bij Hanne. Stefanie en Patrick treffen een puinhoop aan in het atelier. Niko heeft een andere investeerder gevonden.

Vrijdag 5 maart 2021 - aflevering 6743

Mieke raadt Hanne af om opnieuw de confrontatie met Quinten aan te gaan. Vanessa krijgt plots een alarmerende sms van Benny. Bij Wolff & Bos staat Rudi op ontploffen wanneer hij ontdekt wat Lars achter zijn rug heeft geregeld. Amélie wacht vol spanning op de uitslag van de medische testen.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!



Familie op tv Amélie is razend door het nieuws dat ze te horen krijgt. Rudi adviseert Mieke om Niko zijn eigen gang te laten gaan. Iris stuit op een veto van Véronique. Zij wordt op haar plaats gezet door Lars. Amélie blijft bij haar besluit. Hanne zoekt mensen die willen getuigen dat Quinten een drankprobleem heeft. Niko komt meer en meer in slechte papieren te zitten. Niko gaat toch onderhandelen met CoBrew en wil volledige carte blanche. Ook Cédric moeit zich met de zaak. Lars en Véronique doen Rudi een fantastisch voorstel. Hanne is erg zenuwachtig nu de dag van de rechtszaak is aangebroken. Quinten legt aan de rechter uit waarom hij vindt dat Gaston niet veilig is bij Hanne. Mieke raadt Hanne af om opnieuw de confrontatie met Quinten aan te gaan. Vanessa krijgt een alarmerende sms van Benny. Amélie wacht vol spanning op de uitslag van de medische testen.



Lees ook: