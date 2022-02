'Familie': week 8 (2022) - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2022

Tony veroorzaakt spanning tussen Hanne en Quinten. Jan excuseert zich bij Marie-Rose en Raven en Lars vinden de inhoud van Leon's kluis. Samira is boos op Benny en Cédric en Niko worden gedwongen om samen te werken. Jenny is kritisch voor haar mogelijke vervangers, Zjef probeert zijn geldprobleem op te lossen. Niko geeft Cédric de volle laag en Francesca wil een nieuwe start maken. Rudi is razend als hij ontdekt wat Zjef gedaan heeft. Peter krijgt de politie over de vloer.

Maandag 21 februari 2022 - aflevering 6954

De situatie met Tony leidt tot spanningen tussen Quinten en Hanne. Lars en Raven vinden de inhoud van de kluis van Leon. Lars wil ze vernietigen. Samira heeft slecht nieuws gekregen. Jan excuseert zich bij Marie-Rose. Haar overtuigen om Francesca tijd alleen met Victor te gunnen, lukt echter niet.

Dinsdag 22 februari 2022 - aflevering 6955

Samira is er niet mee opgezet dat Benny Emiel heeft gebruikt om zijn zin te krijgen. Raven helpt Cédric uit de nood. Mathias wil dat Niko Cédric de passie voor het brouwen bijbrengt. Beiden staan daar niet voor te springen. Jenny toont zich erg kritisch voor de kandidaat-vervangsters achter de balie. Woensdag 23 februari 2022 - aflevering 6956

Vanessa raadt Cédric aan om zijn afkeer voor Niko opzij te zetten en zoveel mogelijk van het brouwproces van hem te leren. Benny keurt alle huizen af in de zoektocht naar een nieuwe woonst voor Samira. Jan probeert Francesca uit haar kot te lokken. Zjef probeert zijn geldproblemen op te lossen. Donderdag 24 februari 2022 - aflevering 6957

Cédric krijgt de volle laag van Niko. Francesca wil een nieuwe start nemen met Marie-Rose en Peter. Jenny stelt haar veto tegen de kandidaat om haar op te volgen. Ze kan Wolff & Bos duidelijk niet loslaten. Zjef krijgt een paniekaanval wanneer blijkt dat de bank hem niet uit de nood kan helpen. Vrijdag 25 februari 2022 - aflevering 6958

Rudi is razend wanneer hij ontdekt dat Zjef 10.000 euro moet ophoesten voor een strip. Zjef ontvangt bovendien een brief van de deurwaarder. Lars en Raven proberen de mysterieuze code van Leon te ontcijferen. Lars gaat er zo in op dat hij Véronique verwaarloost. Peter krijgt de politie over de vloer.