'Familie': week 8 (2021) - PREVIEW

Niko kan zijn kapotte brouwinstallatie niet vervangen. Cédric heeft het moeilijk, maar Mathias waarschuwt hem. Mieke wil Iris helpen, er vallen harde woorden tussen Zjef en Guido. Hanne wil zich niet neerleggen bij de beslissing van Quinten. Brigitte vraagt Lars om het verleden te laten rusten, maar Raven is dat niet van plan. Niko krijgt een verrassend voorstel. Jan krijgt een opdoffer.

Maandag 22 februari 2021 - aflevering 6734

Niko's kapotte brouwinstallatie blijkt niet meer onder garantie te vallen en een nieuwe kan hij niet betalen. Quinten blijft vandaag thuis omdat Gaston ziek is. Hanne laat hij echter niets weten. Lars krijgt een opvallende sollicitatiebrief. Cédric heeft het moeilijk met de situatie bij CoBrew.

Dinsdag 23 februari 2021 - aflevering 6735

Hanne besluit haar verklaring bij de politie te wijzigen. Quinten reageert anders dan verwacht. Iris wordt geïnspireerd door een gesprek met Mieke. Véronique wil Amélie helpen, maar kampt met twijfels. Jenny en Patrick zijn het oneens over de behandeling die hij moet volgen tegen het snurken.

Woensdag 24 februari 2021 - aflevering 6736

Hanne is niet van plan om zich zomaar neer te leggen bij Quintens beslissing. Ze broedt op een tegenzet. Mieke schakelt Peter in om het probleem van Niko op te lossen. Patrick is enorm zenuwachtig voor de ingreep die zijn snurkprobleem zou moeten oplossen. Ook Iris is nerveus, om een heel andere reden.

Donderdag 25 februari 2021 - aflevering 6737

Jan krijgt een zware opdoffer en ook Lars heeft belangrijk nieuws te horen gekregen. Zjef wil iets organiseren voor Rudi's verjaardag. Hij brengt Lars op ideeën. Peter doet Mathias een voorstel, Cédric probeert het hem uit zijn hoofd te praten. Hanne voert haar plan uit.

Vrijdag 26 februari 2021 - aflevering 6738

Véronique blijft in de clinch gaan met Lars. Ook met Peter komt het tot een stevige clash. Peter en Mathias doen Niko een voorstel: gaat hij hierop in? Brigitte probeert Lars te overtuigen om het verleden te laten rusten. Raven is dat niet van plan.

