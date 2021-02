'Familie': week 7 (2021) - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Amélie twijfelt over een fotosessie met Raven en Zjef heeft het moeilijk met de keuze van Mieke. Quinten reageert anders dan verwacht op een beslissing van Hanne, Jenny en Patrick zijn het oneens. Véronique neemt een beslissing, Guido twijfelt over zijn toekomst en Patrick waarschuwt Jan. Peter steunt de plannen van Iris en Niko krijgt een opdoffer en Brigitte heeft groot nieuws.

Maandag 15 februari 2021 - aflevering 6729

Raven wil Amélie fotograferen, maar zij twijfelt. Hanne heeft Stefanie iets op te biechten. Guido moet wennen aan zijn nieuwe situatie. Cédric is jarig en viert dat met zijn moeder. Zjef heeft het moeilijk met Miekes keuze. Zij doet Mathias en Peter een voorstel.

Dinsdag 16 februari 2021 - aflevering 6730

Hanne besluit haar verklaring bij de politie te wijzigen. Quinten reageert anders dan verwacht. Iris wordt geïnspireerd door een gesprek met Mieke. Véronique wil Amélie helpen, maar kampt met twijfels. Jenny en Patrick zijn het oneens over de behandeling die hij moet volgen tegen het snurken.

Woensdag 17 februari 2021 - aflevering 6731

Véronique heeft een beslissing genomen. Na Stefanie pleit nu ook Rudi bij Quinten om Hanne nog een kans te geven. Hanne beseft dat er maar één oplossing is. Guido weet niet goed welke richting hij uit wil met zijn leven. Raven laat Lars de foto's zien die hij van Amélie heeft genomen.

Donderdag 18 februari 2021 - aflevering 6732

Patrick vindt dat Jan met vuur speelt en waarschuwt hem. Hij komt er ook achter dat Jenny een surprise-snurkbenefiet voor hem wil organiseren. Véronique krijgt een belangrijke brief en doet een verrassende ontdekking. Iris heeft plannen en wordt daarin gesteund door Peter.

Vrijdag 19 februari 2021 - aflevering 6733

Hanne is ten einde raad en beslist zelf een advocaat te zoeken. Iris licht Mieke in over haar plannen. Zij reageert verrast. Niko krijgt een enorme financiële opdoffer. Brigitte heeft groot nieuws voor Lars.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

