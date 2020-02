'Familie': week 7 (2020) - PREVIEW

Jonas vertelt Benny dat hij Amélie op haar plaats heeft gezet. Patrick krijgt een bijzonder telefoontje en Véronique en Lars raken het niet eens over een belangrijke beslissing. Niko zit met twijfels, Benny maakt zich zorgen om Alfons. Cédric weigert naar de les te gaan. Hanne stelt Jan een belangrijke vraag. Patrick vertelt Jenny groot nieuws. Guido is jaloers en Vince staat voor de deur bij Robyn. Benny ziet er tegenop om naar huis te gaan. Jonas wil dat Brigitte de politie en een slotenmaker inschakelt.



Maandag 10 februari 2020 - aflevering 6549

Véronique en Lars geraken het maar niet eens over de beslissing die ze moeten nemen. Peter vertelt Mathias over wat er met Iris is gebeurd. Zjef geeft op zijn beurt Iris goede raad. Jonas vertelt Benny dat hij Amélie op haar plaats heeft gezet. Cédric dreigt ermee te stoppen met zijn studies. Patrick krijgt een verrassend telefoontje.

Dinsdag 11 februari 2020 - aflevering 6550

Patrick moet halsoverkop naar Nederland vertrekken. Jonas helpt Stefanie een handje in het fietsatelier, maar dat is niet helemaal naar de zin van Guido. Niko doet een grote aankoop zonder Mieke daarin te kennen. Benny maakt zich zorgen over Alfons die alsmaar lustelozer lijkt te worden.

Woensdag 12 februari 2020 - aflevering 6551

Cédric probeert Véronique te overtuigen om Lars' voorstel te aanvaarden. Niko begint vol goede moed aan zijn plannen, maar begint al snel te twijfelen. Anna en Albert komen Alfons halen om bingo te spelen. Cédric weigert nog steeds om naar de les te gaan, maar Peter laat zich niet onder druk zetten. Hanne heeft een belangrijke vraag voor Jan.

Donderdag 13 februari 2020 - aflevering 6552

Jonas eist zijn geld terug van Amélie. Mathias geeft Peter de raad om niet bij de pakken te blijven neerzitten en initiatief te nemen. Niko vertoont uitstelgedrag en kan op begrip rekenen van Rudi. Patrick heeft groot nieuws voor Jenny. Benny reageert echter minder enthousiast. Guido kan zijn jaloezie niet langer verbergen.

Vrijdag 14 februari 2020 - aflevering 6553

Niko vindt nieuwe energie voor zijn project. Vince komt onverwacht bij Robyn aankloppen. Jonas eist dat Brigitte de politie en een slotenmaker inschakelt om de deur van Amélies loft open te breken. Zjef nodigt Iris uit om Valentijn bij hem en Rudi door te brengen. Lars en Véronique hebben het moeilijk. Benny kijkt er tegenop om naar huis te gaan en heeft daar zo zijn redenen voor.

