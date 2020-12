'Familie': week 51 (2020) - PREVIEW

Lars vangt bot bij Véronique en Tony's plan dreigt uit de hand te lopen. Iris probeert Zjef over de streep te trekken, Benny krijgt bezoek. Jonas en Amélie hebben ruzie. Jan gaat naar de dokter. Cédric en Peter willen Mathias koppelen. Cédric vliegt uit tegen Raven. Zowel Hanne als Patrik doen een onaangename ontdekking.

Maandag 14 december 2020 - aflevering 6684

Lars probeert Véronique te overtuigen, maar hij vangt bot. Hij probeert dan maar Hanne te bespelen. Het nieuwe plan van Tony dreigt uit de hand te lopen. Jonas is razend op Amélie en trapt het af. Iris bereidt een opdracht voor Zjef en Rudi voor en doet ook Peter een voorstel.

Dinsdag 15 december 2020 - aflevering 6685

Zjef is niet blij met de opdracht van Iris. Zij probeert hem alsnog over de streep te trekken. Jenny heeft een berichtje gekregen en Brigitte spoort haar aan om daarop te antwoorden. Cédric ziet dat Véronique en Raven zich te pletter amuseren. Benny krijgt verrassend bezoek.

Woensdag 16 december 2020 - aflevering 6686

Brigitte komt te weten dat Jonas bij Benny logeert. Ze vraagt uitleg, maar krijgt van Jonas alleen te horen dat hij Amélie beu is. Lars is er gerust in dat de twee elkaar wel zullen terugvinden. Jan maakt een afspraak bij de dokter. Cédric en Peter willen Mathias koppelen.

Donderdag 17 december 2020 - aflevering 6687

Mieke hoort dat Tony ook ziek is. Ze brengt Jan naar de dokter voor een bloedafname. De ruzie tussen Amélie en Jonas escaleert. Iris heeft last van een te lage suikerspiegel. Lars komt Zjef en Rudi storen. Véronique en Raven hebben iets te vieren in de Jan & Alleman.

Vrijdag 18 december 2020 - aflevering 6688

Véronique is er niet blij mee dat Lars een meeting had zonder haar medeweten. Mathias tilt er niet zwaar aan dat Cédric is uitgevlogen tegen Raven. Zjef maakt Iris duidelijk dat ze hem en Rudi geen opdrachten meer moet geven. Patrick doet een onaangename ontdekking en ook Hanne doet een vreemde vaststelling.

