'Familie': week 51 (2019) - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2019

Begin januari is er bij 'Familie' weer een midseason finale. Dat betekent dat er een aantal spannende dingen staan te gebeuren. En sommige verhalen vallen in hun definitieve plooi. Hier is alvast de vooruitblik op volgende week.



Maandag 16 december 2019 - aflevering 6509

Véronique ontvangt een bijzondere uitnodiging, maar twijfelt om er op in te gaan. Ondertussen krijgt ze ook belangrijk nieuws van Mathias te horen. Patrick heeft moeite met het naderende vertrek van Stefanie. Robyn vraagt Jenny om met hem te praten. Brigitte geraakt niet in het boekhoudsysteem en roept de hulp in van Quinten.

Dinsdag 17 december 2019 - aflevering 6510

Rudi heeft een krappe deadline te halen en krijgt hulp van Véronique. Zjef heeft een blauw oog opgelopen waardoor Hanne zich vragen begint te stellen. Niko verveelt zich dood en gaat Guido helpen in de garage. Brigitte zoekt toenadering tot Jonas. Gloria bereidt een charmeoffensief voor.

Woensdag 18 december 2019 - aflevering 6511

Jonas worstelt met zijn gevoelens. Benny probeert hem één en ander duidelijk te maken. Peter besluit Gloria te confronteren. Patrick doet Stefanie een zakelijk voorstel dat haar flink aan het denken zet. Mathias maakt kennis met Kathleen, die een campagne voor Gust komt uitwerken.

Donderdag 19 december 2019 - aflevering 6512

Benny is niet te vinden voor de plannen van Patrick en Stefanie. Hanne en Quinten proberen via een app een geschikte naam te vinden voor hun baby. Peter is Inez een uitleg verschuldigd. Brigitte legt Jonas op de rooster. Zjef trekt het feest van Mieke en Niko op gang, tot er plots een ongenode gast opduikt.

Vrijdag 20 december 2019 - aflevering 6513

Niko en Mieke krijgen een geschenk dat bij hen niet in goede aarde valt. Jan is boos omdat Peter Mathias niet op de vingers tikt en verliest de pedalen. Peter doet een vreemde ontdekking bij zijn thuiskomst. Hanne en Quinten hebben met de hulp van Anna en Albert een shortlist van babynamen opgesteld. Brigitte biedt Amélie nieuwe perspectieven.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

